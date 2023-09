Eureka presenta el robot aspirador E10S con una pionera estación multiciclónica sin bolsa

Eureka Launch E10S And NEW400 At IFA 2023

BERLÍN, 5 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Eureka, la renombrada marca de limpieza norteamericana, presentó en IFA 2023 el vanguardista robot aspirador Eureka E10S. Con una distintiva estación multiciclónica sin bolsa, el E10S promete una experiencia de limpieza sin cargas que es a la vez cómoda y económica. Además, la marca también presentó un versátil aspirador en seco y húmedo, el eureka NEW400, que pone de relieve la dedicación constante de Eureka a hacer que la limpieza no solo sea más fácil, sino también más agradable para todos.

Evento de lanzamiento de Eureka

En el popular restaurante Kin Za, Eureka celebró una íntima presentación de los modelos Eureka E10S y New400. Después de la presentación, se invitó a los medios de comunicación a experimentar personalmente el sólido rendimiento de estas maravillas de la limpieza. En colaboración con 6 bares y cafeterías alemanes, los últimos productos de Eureka se han convertido en las estrellas de la feria IFA.

Eureka E10S – Sin bolsas, sin cargas

El eureka E10S es un innovador robot aspirador equipado con una exclusiva estación multiciclónica sin bolsa. A diferencia de la mayoría de los robots aspiradores que dependen de bolsas de polvo desechables, el E10S agiliza el proceso con su enfoque sin bolsa. Esto significa que los usuarios sólo tienen que vaciar un depósito de polvo, como en los aspiradores inalámbricos modernos, con sólo pulsar un botón. Además, la estación de la E10S de Eureka está equipada con una avanzada tecnología de separación multiciclónica, una característica reconocida como sello distintivo en las aspiradoras de primera calidad, que garantiza una separación eficaz del polvo y las partículas finas, y mantiene una succión fuerte y constante. En comparación con los sistemas tradicionales de recogida de polvo, la tecnología avanzada del E10S evita la obstrucción prematura del filtro, prolongando su vida útil y garantizando un rendimiento óptimo.

Pero los méritos de la Eureka E10S no acaban en los avances tecnológicos. Desde el punto de vista del usuario, el diseño sin bolsa promete comodidad y ahorro. No es necesario cambiar constantemente la bolsa, lo que ahorra tiempo y gastos. Como referencia, considere el precio de mercado de 6 dólares por cada bolsa de polvo. Una sustitución mensual acumula más de 70 dólares anuales, un gasto en el que los propietarios de la Eureka E10S no incurrirán.

Además, el Eureka E10S es una victoria para el medio ambiente. El modelo sin bolsa ahorra recursos y el eficiente sistema multiciclónico reduce la frecuencia de sustitución de los filtros, lo que se traduce en menos residuos.

Eureka New400 – Limpieza sencilla y potente para todo el mundo

El Eureka New400 es un versátil aspirador en seco y húmedo diseñado para la vida moderna. Equipado con un sistema de dos depósitos, el New400 garantiza una limpieza constante con agua fresca, solucionando el antiguo problema de las mopas tradicionales que a menudo esparcen el agua sucia por todas partes. El potente motor de 120 W resuelve el problema de las manchas de agua que afectan a los aspiradores tradicionales. Combinando todas las características que se esperan de un aspirador en seco y húmedo y ofreciéndolo a un precio asequible de 200 dólares, Eureka pretende acercar la comodidad de la tecnología punta a más consumidores.

Precio y disponibilidad

El Eureka E10S se venderá al por menor por unos 479 euros y se lanzará en Alemania a principios de noviembre. El New400 tiene un precio de 199 dólares y ya está disponible en Amazon en Estados Unidos.

