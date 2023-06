(Información remitida por la empresa firmante)

- Euro PCR 2023 | Resultado a los 6 meses del estudio SMART: control satisfactorio de la PA logrado con una carga de medicación reducida

PARÍS, 19 de mayo, 2023/PRNewswire/ -- El 17 de mayo de 2023, se publicó el resultado de seis meses del estudio SMART (Sympathetic Mapping/Ablation Renal Nervers for Treatment of Hypertension Trial; NCT02761811) en la conferencia Late Breaking Clinical Trial, que informa sobre hallazgos innovadores en el campo de la hipertensión. Con el profesor Huo Yong como investigador principal y SyMap Medical (Suzhou) Ltd. como patrocinador, el ensayo clínico registrado estudió la eficacia del innovador sistema pionero mundial de SyMapCath®/SymPioneer®, que trata la hipertensión con mapeo del nervio renal/denervación selectiva (msRDN).

En comparación con los ensayos de RDN completados y en curso, el estudio SMART respondió sin precedentes a dos preguntas clínicas importantes en RDN con una investigación de RCT: el resultado del seguimiento de seis meses muestra un resultado satisfactorio del control de la PA (PA sistólica en el consultorio <140 mmHg) en el 95% de los pacientes en el grupo msRDN con una carga de fármacos antihipertensivos significativamente menor que el grupo de control. Demuestra que msRDN puede controlar eficazmente la presión arterial mientras reduce en gran medida la dosis de medicamentos antihipertensivos.

Una nueva tecnología: mapeo del nervio renal + denervación selectiva

En el estudio SMART, los pacientes en el brazo de msRDN tienen ocho sitios mapeados en la arteria renal unilateral en promedio, casi el 50% de los cuales son "puntos calientes" que requieren ablación (4 sitios en cada arteria) y el 39,4% de los puntos calientes requieren una segunda ablación (1,5 sitios en cada arteria). El mapeo de retroalimentación posterior a la ablación asegura una denervación simpática renal efectiva al indicar la necesidad de una segunda ablación de cada sitio. En comparación con los sistemas RDN sin mapeo ni retroalimentación, el enfoque innovador de 'mapeo del nervio renal + denervación selectiva' mejora en gran medida la retroalimentación intraoperatoria, evitando así las complicaciones causadas por las ablaciones a ciegas y eliminando la incertidumbre del resultado de la operación.

Un nuevo criterio de valoración: el control eficaz de la PA y un cambio significativo en el índice compuesto de fármacos demuestran el gran beneficio de la msRDN

En el seguimiento de 6 meses con un régimen farmacológico estricto, el grupo de msRDN demostró un control eficaz de la presión arterial. La PA a los 6 meses en el consultorio y la PA ambulatoria a las 24 horas se redujeron significativamente en comparación con el valor inicial, reduciendo la ODBP en 25 mmHg, la PAD ambulatoria en 12 mmHg, la PAS dinámica en 24 h en 10,8 mmHg y la PAD dinámica en 24 h en 6,3 mmHg. La tasa de control de OSBP del grupo msRDN fue del 95% con una carga de fármacos significativamente reducida en comparación con el grupo simulado.

El resultado es una prueba contundente de que los pacientes en el grupo de msRDN pueden lograr un control satisfactorio de la PA con dosis de fármacos antihipertensivos notablemente más bajas.

