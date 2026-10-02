Eurocop Security Systems recibe el Premio Europeo de Tecnología e Innovación - ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOLOGIA E INNO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de octubre de 2026.- La vanguardia tecnológica y la excelencia en el desarrollo de soluciones críticas de seguridad se han visto coronadas con uno de los reconocimientos más prestigiosos del continente. El pasado 18 de septiembre, una delegación de Eurocop Security Systems tuvo el honor de recibir el codiciado Premio Europeo de Tecnología e Innovación, un galardón otorgado de forma destacada por la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI) por la creación de su pionera Plataforma Tecnológica Policial Eurocop, un hito que rinde homenaje a su firme trayectoria de liderazgo y a su incalculable aportación a la modernización y eficiencia de los cuerpos de seguridad y emergencias.

Eurocop Security Systems: Innovación y tecnología al servicio de la seguridad integral

Gracias a un esfuerzo constante, una firme apuesta por la investigación y el desarrollo (I+D) y una visión profundamente vanguardista, Eurocop Security Systems se ha consolidado con pleno merecimiento como una de las empresas tecnológicas de seguridad más punteras y respetadas de España y de toda Europa. La firma se erige como un auténtico referente en el diseño, desarrollo e implantación de software avanzado y plataformas de gestión integral para administraciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad, y servicios de emergencia.

El núcleo de este reconocimiento, la Plataforma Tecnológica Policial Eurocop, constituye una herramienta verdaderamente revolucionaria que centraliza y optimiza toda la gestión operativa de los cuerpos policiales. Este sistema avanzado integra de forma inteligente la gestión de atestados, el control de recursos en tiempo real mediante mapas geolocalizados, bases de datos unificadas, el seguimiento de expedientes y la comunicación directa y segura entre patrullas y centros de coordinación. Su arquitectura digital avanzada permite una toma de decisiones rápida y precisa frente a cualquier incidencia, reduciendo tiempos de respuesta y elevando drásticamente los niveles de seguridad y eficacia operativa.

Su filosofía empresarial trasciende el suministro de herramientas informáticas convencional, integrando sistemas de inteligencia de datos de última generación y metodologías digitales altamente sofisticadas. Mediante una capacidad única para adaptarse a las demandas de un entorno en constante evolución, la compañía dota a los profesionales de la seguridad de los recursos más avanzados del mercado, consolidando un estándar de agilidad y fiabilidad que la sitúa en la cúspide absoluta del sector tecnológico europeo.

Un galardón de máxima exclusividad

Creado en 2019, el Premio Europeo de Tecnología e Innovación se ha consolidado como un distintivo de máxima exclusividad y prestigio dentro del ecosistema empresarial. Este reconocimiento nació con la misión inquebrantable de ensalzar a aquellas organizaciones e insignes líderes que impulsan el desarrollo tecnológico y la digitalización inteligente. Al premiar la capacidad de adaptación, la inversión en I+D y la excelencia en los procesos, el galardón certifica que las entidades distinguidas forman parte del selecto grupo de empresas punteras que lideran los avances y marcan el rumbo del futuro económico y empresarial.

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

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