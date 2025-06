Eurocopa Femenina, cómo pueden las marcas aprovechar estos grandes acontecimientos según EXTE

(Información remitida por la empresa firmante)

Se espera que la competición alcance una audiencia superior a los 374 millones, consolidándose como uno de los eventos deportivos más relevantes del año. Las buenas prácticas en publicidad digital pueden aumentar hasta un 30% las ventas en este tipo de acontecimientos

El deporte femenino está viviendo un momento de inflexión sin precedentes. La Eurocopa Femenina 2025 se perfila como uno de los eventos deportivos más relevantes del año, con una audiencia esperada de más de 374 millones de espectadores en toda Europa. Más allá de su impacto deportivo, representa una oportunidad estratégica para que las marcas replanteen la manera en que se relacionan con audiencias cada vez más activas, digitales y comprometidas. El crecimiento exponencial del fútbol femenino está alineado con una demanda social creciente por valores como la diversidad, la inclusión, la sostenibilidad y la autenticidad, lo que implica una transformación profunda en el diseño y ejecución de campañas publicitarias.



El fútbol femenino ha dejado de ser un segmento secundario para convertirse en un foco mediático clave dentro del calendario deportivo. Más allá de los récords de audiencia televisiva y streaming, esta competición está redefiniendo la experiencia de vivir el deporte, abriendo la puerta a públicos más diversos, que demandan una interacción continua y enriquecedora. Las nuevas generaciones, especialmente millennials y generación Z, no solo consumen deporte, sino que buscan experiencias digitales que integren interacción, comunidad y contenidos relevantes. Es más, el 79% de los aficionados españoles asegura que una experiencia tecnológica innovadora y accesible fuera del estadio animaría a seguir el deporte con mayor frecuencia y de forma más sostenible.



Este cambio de paradigma implica que las marcas deben dejar atrás modelos tradicionales centrados exclusivamente en la presencia durante el partido. La conexión debe ser omnicanal y contextual, acompañando al aficionado en cada punto de contacto: desde bares y transporte público, hasta aplicaciones de retransmisión o redes sociales. La publicidad, en vez de imponerse, pasa a integrarse en una experiencia que aporta valor real y refleja los intereses y comportamientos de cada audiencia.



Las soluciones que integran publicidad contextual, inteligencia artificial y datos en tiempo real permiten desarrollar estrategias publicitarias que se integran de forma natural en el entorno del usuario. Formatos dinámicos que se actualizan en función del desarrollo del partido, estadísticas o reacciones del público, así como experiencias interactivas que favorecen la participación y personalización del contenido, son cada vez más frecuentes en eventos deportivos. Como, por ejemplo, la publicidad en las CTVs, donde se ofrece un entorno seguro, alta atención y segmentación precisa, combinando lo mejor del medio televisivo y digital.



Oportunidades de negocio reales en un contexto de alto impacto y conversión La Eurocopa Femenina 2025 supone una oportunidad importante para las marcas, ya que el gasto medio adicional por consumidor durante el evento se estima en 125€, con especial protagonismo del público de entre 25 y 34 años. Este segmento representa un grupo especialmente relevante para los anunciantes debido a su poder adquisitivo y hábitos de consumo. Estudios de EXTE indican que las buenas prácticas en publicidad digital durante acontecimientos deportivos pueden aumentar hasta un 30% las ventas, evidenciando el potencial de campañas bien diseñadas y contextualizadas.



Durante la pasada edición de este evento deportivo, se observó un notable incremento en el gasto y la interacción de los aficionados, reforzando la importancia de estrategias que aprovechen el contexto para transformar la visibilidad en conversiones reales y medibles. "La publicidad más efectiva en estos eventos no es la que más ruido hace, sino la que mejor entiende el momento y el contexto en que se encuentra la audiencia", afirma Violeta Álvarez, Head of Sales Madrid de EXTE. "La tecnología y el know-how disponibles permiten diseñar experiencias publicitarias que acompañan al consumidor, respetan su entorno y elevan la conexión emocional, generando resultados tangibles para las marcas".



Participar en eventos de la envergadura de la Eurocopa Femenina no solo ofrece una visibilidad destacada, sino que también permite integrarse en una narrativa social de creciente relevancia. En un contexto donde la igualdad, la inclusión y la autenticidad son temas centrales del debate público, estos acontecimientos brindan a las marcas la oportunidad de alinear su comunicación con valores sociales y culturales que resuenan con sus audiencias. De este modo, se facilita la construcción de relaciones sólidas, duraderas y auténticas, que trascienden la mera exposición para generar un impacto significativo a largo plazo con el consumidor.



