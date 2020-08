- Eurofins amplía su capacidad química para dar servicio a la demanda de clientes en el creciente mercado de descubrimiento de fármacos

El nuevo edificio está cerca de completarse en la instalación química destacada de Eurofins Discovery en Eurofins Villapharma sita en Murcia, España

MURCIA, España, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Eurofins Discovery está ampliando su huella para dar servicio al mercado creciente de descubrimiento de fármacos con externalización gracias a sus capacidades químicas de alta calidad. Eurofins Villapharma es el centro destacado de Eurofins Discovery para química sintética, centrándose en apoyar el crecimiento de los servicios de química y los negocios de descubrimiento de fármacos integrados de Eurofins Discovery, denominados DiscoveryOne((TM)).

Una nueva instalación de 63.000 pies cuadrados apoyará inicialmente la síntesis y purificación química, consiguiendo una cifra de más del doble de la capacidad actual de Eurofins Discovery. La instalación de última generación proporcionará capacidad química y capacidades, permitiendo nuevos servicios asociados. El diseño del edificio utiliza los principios esbeltos, optimizando la muestra y flujo de suministro con los laboratorios demostrando un diseño moderno y funcional para apoyar la demanda de la industria en métrica de productividad clave. La inversión de 14 millones de dólares proporciona a la instalación y huella un crecimiento continuado en el futuro.

Situada en Murcia, España, la nueva instalación mantiene la proximidad de la instalación original de Eurofins Villapharma Históricamente, Villapharma se ha asociado con la Universidad de Murcia, la mayor universidad de la zona, siendo conocida por crear la Medicinal Chemistry Chair que proporciona formación y educación en relación a los candidatos al doctorado. Eurofins Villapharma sigue apoyando a los estudiantes con sus doctorados, añadiendo valor a la comunidad a la vez que consiguen acceso a una gama de químicos perfectamente formados para cumplir con la capacidad adicional del nuevo edificio.

El proyecto de construcción está previsto que termine en septiembre de 2020, con la construcción del laboratorio y la gran apertura previstas para inicios de 2021.

Si desea más información www.eurofinsdiscoveryservices.com www.eurofins.com

Acerca de Eurofins DiscoveryEurofins Discovery, negocio que realiza operaciones por medio de la división Eurofins BioPharma Services, ha apoyado la investigación de descubrimiento de fármacos durante más de 40 años. Eurofins es reconocido como el líder industrial para el suministro a los investigadores de descubrimiento de fármacos de la cartera más grande y diversa de ensayos estándares y personalizados de tipo in vitro en seguridad y farmacología para control y profilado de fármacos. Además de las fortalezas de farmacología y seguridad in vitro, ofrecemos una cartera amplia de más de 3.500 servicios de descubrimiento de fármacos y 1.800 productos. Estos incluyen ensayos in vitro, ensayos de fenotipo basados en células, farmacología de seguridad y eficacia, toxicología ADME, diseño de química médica, química sintética y proteínas personalizadas y capacidades de desarrollo de ensayos. Apoyamos una variedad de objetivos de descubrimiento de fármacos, como GPCRs, Kinases, Ion Channels, Nuclear Hormone Receptors y otras proteínas y enzimas. Las capacidades de Eurofins Discovery, experiencia, conocimiento y habilidades establecidas permiten a la compañía proporcionar a sus clientes el beneficio de ser capaces de trabajar con un único proveedor de externalización (CRO) para todos sus programas de descubrimiento de fármacos.

Acerca de Eurofins - líder mundial en bioanálisisEurofins Scientific es el líder mundial en pruebas de productos de alimentos, medioambientales, farmacéuticos y de cosmética y en agrociencia en servicios CRO. Es además uno de los principales líderes de mercado mundiales en algunos servicios de pruebas y laboratorio para genómica, descubrimiento en farmacología, forense, CDMO, ciencias materiales avanzadas y pruebas de diagnosis clínica molecular y esotérica.

Con más de 48.000 trabajadores repartidos en una red de más de 800 laboratorios en más de 50 países, las compañías de Eurofins ofrecen una cartera de más de 200.000 métodos analíticos para evaluar la seguridad, identidad, composición, autenticidad, origen, trazabilidad y pureza de una amplia gama de productos, además de proporcionar servicios de pruebas de diagnosis clínica innovadores.

Como uno de los grupos internacionales orientados a la calidad más innovadores de la industria, Eurofins está posicionado idealmente para apoyar los estándares de seguridad y calidad más exigentes de los clientes en lo que respecta a las autoridades normativas y profesionales del cuidado de la salud en todo el mundo.

Las acciones de Eurofins Scientific cotizan en la Euronext Paris Stock Exchange (ISIN FR0000038259, Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF FP).

