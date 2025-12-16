Eurofins avala el potencial agronómico de HTpro Flame, biofertilizante exclusivo de Nostoc - Nostoc Biotech

La biotecnología agrícola continúa ganando relevancia en el sector hortícola español, especialmente ante el desafío creciente que supone la mosca blanca. Su elevada capacidad reproductiva, su afinidad por hojas jóvenes y el deterioro fisiológico que provoca en los cultivos intensivos han impulsado la búsqueda de soluciones más sostenibles y estables. En ese escenario, una de las herramientas que está despertando mayor interés es HTpro Flame, el biofertilizante desarrollado por Nostoc Biotech a partir de la cepa exclusiva NTC/FG/03 de Metarhizium robertsii.

Un reciente ensayo independiente realizado por Eurofins ha confirmado su potencial agronómico cuando se emplea en programas preventivos de manejo.

Un problema de impacto económico creciente

La presión de mosca blanca en hortícolas no solo afecta a la vitalidad del cultivo; también repercute directamente en costes, rendimiento y estabilidad de producción. En invernaderos y zonas cálidas, la plaga acelera sus ciclos, debilita la planta por succión de savia y favorece la aparición de melaza y negrilla, elementos que encarecen el manejo y reducen márgenes.

Ante este escenario, cada vez más explotaciones incorporan estrategias basadas en prevención fisiológica, un enfoque que pretende reforzar el cultivo antes de que aparezcan los primeros focos.

La propuesta biotecnológica: fortalecer la planta desde la raíz

HTpro Flame se diferencia por su modo de acción: no actúa por contacto directo con la plaga, sino mediante una interacción radicular que activa las defensas naturales de la planta y mejora su equilibrio fisiológico. La cepa exclusiva NTC/FG/03 de Metarhizium robertsii optimiza la absorción de nutrientes, incrementa el vigor vegetativo y estimula rutas internas de resistencia.

Este tipo de herramientas está siendo cada vez más valorado por su compatibilidad con manejo integrado, ausencia de residuos y capacidad para reducir la dependencia de intervenciones reactivas.

Un ensayo independiente que aporta rigor técnico

Para validar el comportamiento agronómico del producto, Nostoc Biotech encargó un estudio independiente a Eurofins, referencia internacional en investigación agrícola. El ensayo se desarrolló en condiciones reales de cultivo y se aplicó vía riego siguiendo un protocolo preventivo, sin tratamientos foliares.

El análisis comparó parcelas tratadas con HTpro Flame frente a un control sin aplicación, midiendo los tres estadios clave de mosca blanca: huevos, larvas y adultos. El objetivo no era medir efectos de choque, sino comprobar si la activación fisiológica desde la raíz influía en la presión de la plaga.

Los resultados fueron concluyentes: el uso preventivo de Flame redujo de forma significativa la presencia de mosca blanca en todos los estadios analizados, lo que se tradujo en plantas más estables, menos susceptibles y con mejor comportamiento vegetativo.

Implicaciones para el sector hortícola

La validación externa de Eurofins refuerza el papel de la biotecnología como eje estratégico en la transición hacia sistemas productivos más eficientes y sostenibles. Para muchas explotaciones, incorporar soluciones microbianas permite:

- Anticiparse a los ciclos de la plaga

- Reducir costes derivados de intervenciones reactivas

- Aumentar la estabilidad del cultivo durante el ciclo

- Mantener la compatibilidad con auxiliares y manejo integrado

Además, constata que las nuevas herramientas no buscan sustituir al manejo tradicional, sino complementarlo con una capa fisiológica que aporta estabilidad y reduce riesgos.

Un producto con sello español y proyección creciente

Nostoc Biotech fabrica HTpro Flame bajo estándares propios de calidad y con microorganismos registrados oficialmente. La empresa ha reforzado su posición como referente nacional en soluciones basadas en microorganismos agrícolas, y el respaldo de Eurofins aporta un valor añadido para productores que buscan alternativas con trazabilidad técnica y soporte científico.

En un momento en el que la agricultura profesional avanza hacia prácticas más sostenibles y de mayor precisión, los resultados del estudio posicionan a HTpro Flame como una herramienta con impacto real para mejorar la productividad y la estabilidad del cultivo desde un enfoque preventivo.

