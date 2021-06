- Eurofins Discovery e ImmunoPrecise anuncian su colaboración para ampliar su plataforma de descubrimiento de anticuerpos

ST. CHARLES, Mo., 22 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Eurofins Discovery, el proveedor líder de productos y servicios para la industria de descubrimiento de fármacos y una empresa de Eurofins Scientific (EUFI.PA), e ImmunoPrecise Antibodies (Nasdaq: IPA), líder del mercado dedicado al descubrimiento y desarrollo terapéutico de servicio completo, han dado a conocer una colaboración a nivel comercial. Aventajándose de las fortalezas complementarias de los servicios de farmacología in vitro de Eurofins Discovery y las tecnologías de descubrimiento y caracterización in vivo de ImmunoPrecise, esta colaboración va a contar con un acceso superior para las soluciones que permiten a los científicos buscar medicamentos que cambian vidas en una amplia gama de indicaciones.

Los clientes globales de Eurofins Discovery van a disponer de acceso a las capacidades de descubrimiento de anticuerpos de punta a punta de ImmunoPrecise utilizando tecnologías de descubrimiento de anticuerpos in vivo de tipo salvaje y las mejores en su clase que están optimizadas para minar profundamente los repertorios de anticuerpos. Esta colaboración es compatible con la estrategia bioterapéutica de Eurofins Discovery dedicada a hacer crecer su capacidad y habilidad de cara a desarrollar nuevas entidades biológicas, guiando a los clientes desde la validación del objetivo hasta el desarrollo preclínico, la producción y más allá junto a la experiencia necesaria para hacer frente a los retos únicos de cada proyecto de descubrimiento.

Como proveedores líderes a nivel global que están impulsados por la innovación y centrados en el cliente, Eurofins Discovery e ImmunoPrecise comparten unos valores comunes dentro de la cultura de colaboración y la búsqueda sin descanso para alcanzar la excelencia en el servicio.

Si desea más información

www.eurofinsdiscoveryservices.com

Acerca de Eurofins Discovery

Eurofins Discovery ha apoyado la investigación de descubrimiento de medicamentos desde hace más de 40 años. Eurofins es un destacado líder de la industria por proporcionar a los investigadores de descubrimiento de medicamentos la cartera de mayor tamaño y más amplia diversidad de ensayos y paneles de seguridad y farmacología in vitro estándar y personalizados para la detección y el perfil de medicamentos. Además de su fuerza dentro del sector de la farmacología de seguridad in vitro, también ofrecemos una amplia cartera de más de 3.500 servicios de descubrimiento de fármacos y 1.800 productos. Estos incluyen ensayos in vitro, ensayos fenotípicos basados en células, farmacología y eficacia de seguridad, toxicología de ADME, diseño de química médica, química sintética y proteínas personalizadas y capacidades de desarrollo de ensayos. Apoyamos una variedad de objetivos de descubrimiento de fármacos como GPCR, quinasas, canales de iones, receptores de hormonas nucleares y otras proteínas y enzimas. Las capacidades, la experiencia, el conocimiento y los conjuntos de habilidades de Eurofins Discovery permiten a la empresa proporcionar a los clientes el beneficio de poder trabajar con un único proveedor de subcontratación (CRO) para todos sus programas de descubrimiento de fármacos.

Acerca de Eurofins – líder mundial en bio-análisis

Eurofins is Testing for Life. Eurofins es el líder mundial en pruebas de productos de alimentos, medioambientales y farmacéuticos. Es además uno de los principales líderes de mercado mundiales en servicios de pruebas y laboratorio para genómica, descubrimiento en farmacología, forense, ciencias materiales avanzadas y tiene una presencia en rápido desarrollo en las pruebas de diagnóstico clínico altamente especializado y molecular.

Con más de 50.000 trabajadores repartidos en una red de más de 800 laboratorios en más de 50 países, las compañías de Eurofins ofrecen una cartera de más de 200.000 métodos analíticos.

Las acciones de Eurofins cotizan en Euronext Paris Stock Exchange.

Acerca de ImmunoPrecise Antibodies

ImmunoPrecise es una empresa de plataforma tecnológica impulsada por la innovación que apoya a sus socios comerciales en su búsqueda para descubrir y desarrollar anticuerpos novedosos contra todas las clases de enfermedades objetivo. La compañía tiene como objetivo transformar el modelo convencional de descubrimiento de anticuerpos de múltiples proveedores proporcionando un conjunto completo de servicios diseñados para optimizar la diversidad genética de anticuerpos y la cobertura de epítopos, para descubrir anticuerpos contra epítopos raros y/o desafiantes. Si desea más información visite www.immunoprecise.com o contacte con solutions@immunoprecise.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/848249/DISCOVERY_Logo.jpg