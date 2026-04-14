Euroinnova amplía su presencia en los Rankings Mundo Posgrado 2026

Euroinnova reconocido en los Rankings de Mundo Posgrado 2026 - Euroinnova

(Información remitida por la empresa firmante)

El learning hub suma reconocimientos en hasta 20 categorías del portal especializado, en una edición que refuerza el peso de la formación orientada a empleabilidad, innovación y especialización. También destacan otras instituciones de EDUCA EDTECH Group, como INESEM, CEUPE o Structuralia

Madrid, 14 de abril de 2026.- Euroinnova ha reforzado su posicionamiento en la 11.ª edición de los Rankings Mundo Posgrado 2026 al lograr presencia en categorías clave de esta clasificación especializada en estudios de posgrado. El reconocimiento consolida a la institución como uno de los grandes referentes de la formación online en español en un momento en el que la especialización, la actualización de competencias y la conexión con el mercado laboral condicionan cada vez más la elección de un máster.



Una nueva edición: reflejo de la evolución del posgrado

La nueva edición de los rankings de Mundo Posgrado reúne 51 listados de másteres y maestrías y suma, por primera vez, tres nuevas categorías centradas en Data Science, Blockchain y Psicología General Sanitaria. La ampliación refleja la evolución del ecosistema formativo y el creciente interés por disciplinas vinculadas a la tecnología, la salud y la transformación digital.



En este contexto, Euroinnova International Online Education ha conseguido reconocimiento en áreas tan diversas como Comercio Internacional, Asesoría de Empresas, BIM, Blockchain, Ciberseguridad, Comunicación, Derecho, Dirección Comercial y Marketing, Diseño Gráfico, Moda, Neuropsicología, Nutrición, Prevención de Riesgos Laborales, Psicología, Psicopedagogía, Seguridad Alimentaria, Sistemas Integrados de Gestión, Tecnología Educativa, Transformación Digital y Turismo.



La amplitud de estas categorías proyecta una fotografía precisa del modelo de Euroinnova: una institución con una oferta transversal, conectada con sectores estratégicos y con capacidad para responder a perfiles profesionales muy distintos. No se trata solo de volumen. También de contexto. La presencia de Euroinnova en estos rankings llega en una edición marcada por la consolidación de itinerarios ligados a la digitalización, la innovación y el desarrollo profesional continuo.



EDUCA EDTECH Group refuerza su presencia en el ranking

Euroinnova forma parte de EDUCA EDTECH Group, grupo tecnológico-educativo que ha desarrollado durante más de 20 años un ecosistema propio de formación online y una metodología educativa basada en la personalización del aprendizaje, la tecnología aplicada y el acompañamiento experto. En el caso de Euroinnova, ese modelo se concreta en una propuesta integral que combina cursos, másteres y programas de mayor recorrido dentro de un mismo entorno de aprendizaje, MyLXP. Todo ello acompañado de una mentora digital que facilita el proceso de aprendizaje y da apoyo a un equipo docente experto.



"Este reconocimiento refuerza una idea que para Euroinnova es clave: la formación online de calidad debe estar alineada con la realidad profesional y con las necesidades de quienes buscan avanzar, reinventarse o especializarse", señala Jaime Martín, director de Comunicación de EDUCA EDTECH Group.



Más allá del caso de Euroinnova, la edición 2026 de Mundo Posgrado también vuelve a poner de relieve la solidez del ecosistema formativo de EDUCA EDTECH Group. En esta nueva edición de Ranking Mundo Posgrado, CEUPE suma 11 reconocimientos en la clasificación e INESEM alcanza 13 menciones. A ello se une la presencia de instituciones especializadas como INEAF, INESALUD, Red Educa, Structuralia y la incorporación de EDUSPORT, ampliando la huella del grupo en áreas como negocio, educación, salud, deporte, ingeniería y especialización técnica.



Con ello, EDUCA EDTECH Group consolida una presencia plural en una clasificación que actúa como escaparate para estudiantes y profesionales que buscan orientación en el mercado laboral, cada vez más exigente, especializado y competitivo.

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