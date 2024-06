Euroinnova analiza el precio de producir el papel moneda de la famosa serie

(Información remitida por la empresa firmante)

"Conoce con Euroinnova cómo el papel moneda utilizado en la serie no solo representa un alto costo para Netflix, la plataforma de streaming, sino también para los ciudadanos más allá de la ficción, en el mundo real"

España, 6 de junio de 2024.- Tokio, Helsinki, Nairobi o Moscú han dejado de ser, para muchos fans, ciudades conocidas del mundo para convertirse en los personajes del mayor atraco perpetrado contra la Casa de Moneda y Timbre de Madrid. El codiciado papel moneda que esta élite de atracadores trataba de conseguir a toda costa no ha salido barato para Netflix, pero tampoco para ningún ciudadano.



La realidad supera la ficción y aunque se tratase de dotar de un mayor realismo a la serie, este papel moneda tiene también en la vida real un alto precio, valga la redundancia.



"¿Conoces el coste de fabricar el papel moneda de nuestro dinero? No hace falta suscripción a la plataforma de streaming, te lo contamos a continuación".



El precio del dinero: no es una secuela, es una realidad

Los datos actuales aportados por el Banco de España tasan en 65,79 millones de euros el coste de adquirir el papel moneda correspondiente al año pasado. Es decir, los billetes que se manejan en el día a día.



Aunque el coste varía en función al año, la media actual está en 60 millones de euros, siendo el encargado de controlar este sistema el Banco Central Europeo (BCE)



No obstante, el papel moneda del dinero español viene de fabricación propia y de titularidad estatal. Concretamente, Imprenta de Billetes S.A. es la sociedad creada por el Banco de España y la, ahora también conocida, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) que aparece en la serie.



La fabricación del papel moneda necesita unas destrezas técnicas muy avanzadas y cuenta con multitud de particularidades para garantizar la máxima seguridad y ponérselo difícil al profesor y su banda en la ficción, y a posibles atracadores, en la vida real.



A 300 figurantes de hacer más realista la serie

La Casa de Papel mostró de una forma realista el proceso de fabricación del papel moneda y de las personas implicadas en este sistema, pero "¿sabías que intervienen casi 300 trabajadores en su fabricación?".



El número de figurantes de la serie debería de rondar esta cifra, puesto que la impresión del papel moneda necesita de más de 200 tareas a lo largo de su producción.



Además, la serie corre el riesgo de perder realismo con el tiempo. Y es que, desgraciadamente, para la compañía Netflix, la producción del papel moneda progresivamente se ha trasladado a la nueva planta de fabricación de la sociedad en Vicálvaro. La histórica Fábrica Nacional de Moneda y Timbre nunca dejará de ser el escenario de una de las series más exitosas y reconocidas a nivel nacional, pero sí el escenario de la fabricación del dinero.



Un papel principal en la fabricación del dinero

Aunque parezca evidente que el papel para los billetes fabricados en España lo suministra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), esta entidad debe competir con otros fabricantes europeos. A pesar de que la FNMT es dueña del 20% de la imprenta estatal de billetes, tiene que luchar por contratos de suministro de papel moneda a nivel europeo. La imprenta estatal se rige por criterios mercantiles y de derecho público, lo que implica que la adquisición de papel moneda se debe sacar a licitación mediante procedimientos especiales y restringidos por motivos de seguridad.



Un ejemplo reciente de esta competencia es el contrato millonario adjudicado para la fabricación de billetes de 5€ durante los próximos cinco años. Este contrato se firmó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, contemplado por la ley para casos especiales. En este procedimiento, la imprenta estatal invitó a cinco fabricantes, incluyendo a la FNMT y a cuatro empresas de otros países europeos, a presentar sus ofertas.



Solo tres fabricantes respondieron con propuestas y de estas, la oferta considerada más ventajosa fue la de la FNMT. Esta oferta se destacó por la extraordinaria calidad del papel, tanto en términos literales como monetarios. Al igual que en la serie "La Casa de Papel", donde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es el epicentro de un ambicioso atraco, en la vida real, esta entidad debe demostrar su valía en un mercado competitivo y asegurar que el papel moneda fabricado esté a la altura de los exigentes estándares europeos.







Contacto

Nombre contacto: Jesús Expósito López

Descripción contacto: EDUCA EDTECH Group

Teléfono de contacto: 607060385