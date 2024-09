Euroinnova lanza su nueva App para continuar facilitando la formación online de calidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Granada, 23 de septiembre de 2024.- La institución líder en formación online, Euroinnova International Online Education, acaba de ser galardonada como la Mejor Escuela de Negocio Innovadora en el Ranking Educativo Innovatec. Este reconocimiento llega no solo por ofertar un enorme catálogo de cursos online y másteres para especializarse en cualquier área de conocimiento, también por su constante esfuerzo en I+D+i aplicado a la formación online. El ejemplo perfecto es su nueva App, una plataforma de vanguardia que facilita al máximo el aprendizaje online y ofrece, entre otras novedades, el acceso a un enorme catálogo de cursos gratuitos MOOC.



Una nueva formar de aprender, desde cualquier lugar

La nueva App de Euroinnova es una plataforma que integra toda la tecnología, el conocimiento y la experiencia de la institución formativa en un único lugar. A través de una interfaz de usuario renovada y siempre en contante cambio para adaptarse a las tendencias de uso de los estudiantes, la App de Euroinnova es una puerta abierta al extenso catálogo de formaciones que, ahora también, se nutren con cientos de cursos MOOC gratuitos a los que los estudiantes tendrán acceso tan solo con descargarse la App.



La experiencia de formación se enriquece, además, con recursos interactivos, vídeos, webinar y podcasts, artículos de interés… y todo en una aplicación que acompaña al usuario en su día a día y que está especialmente pensada para ser aprovechada en esos pequeños ratos cotidianos, como el viaje en metro o autobús.



Para descargar la nueva Euroinnova App, existen las opciones:



• Descargar App Store (para dispositivos Apple)



• Descargar Play Store (para dispositivos Android)



Ahora, más que nunca, la educación desde y cuando decida el alumnado.



Más de 400 cursos gratuitos en la app

Massive Online Open Courses, conocidos como cursos MOOC. La mejor opción para quienes buscan seguir la tendencia de su sector, comenzar en otra área, o formarse y ahorrar a la vez. La mejor alternativa para acceder a ese máster que requiere el puesto ideal.



Un centenar de cursos gratis, en todos los ámbitos de aprendizaje: Competencia Digital, Productividad, Desarrollo Personal, Diseño y Creatividad, Business Venture, Team Building y Liderazgo. Además, a sabiendas de que la demanda del mercado está en constante cambio, cada mes estarán disponibles nuevos cursos gratuitos para no quedarse atrás en ningún área de estudio.



Además, si el catálogo de cursos sin coste se queda corto, Euroinnova cuenta con más de 20.000 acciones formativas, que se distribuyen en 28 facultades diferentes.



Experiencia de aprendizaje personalizada

Ya no es solo por la sencillez, el bajo coste o la facilidad de formarse desde donde quieras, cuando quieras. Euroinnova también destaca por sus herramientas, que permiten una experiencia de aprendizaje personalizada y a la vanguardia del mercado educativo.



Es decir, que esta institución se sirve de la última tecnología y la inteligencia artificial para crear plataformas propias, que permiten adaptar el proceso educativo a cada alumno.



Marketplace líder en formación online: un catálogo infinito de posibilidades

Euroinnova International Online Education es una institución educativa online activa durante más de 19 años. Su labor, gracias a los años de experiencia, le permite seguir creciendo, para revolucionar el sector de la educación online.



Es por ello que se enfoca en el aprendizaje significativo a lo largo de toda la vida como base de su novedosa Metodología LXP, que comparte con el resto de las instituciones que componen EDUCA EDTECH Group. Todo para que el alumnado interiorice nuevos conocimientos de forma dinámica y didáctica, gracias a un catálogo infinito de cursos, másteres, diplomados, maestrías, entre otras formaciones, que ya han cursado más de 300.000 alumnos en el mundo.





