Euroinnova sobre el talento digital: el 93% de las empresas cree en la IA, solo un 1% están preparadas

Euroinnova advierte que la falta de personal especializado en inteligencia artificial está frenando la innovación en empresas de todos los sectores. Aunque el 93 % la considera esencial, solo un 1 % se declaran preparadas para obtener resultados reales

Granada, 29 de julio de 2025.- La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una necesidad estratégica. Automatiza procesos, analiza datos en tiempo real y abre nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, un problema se repite en todas las mesas de dirección: la falta de talento especializado.



Según el informe Future of AI 2025 de UST, el 93 % de las grandes compañías considera la IA clave para su crecimiento, y un 92 % la incluye en sus objetivos estratégicos. Aun así, el 76 % de estas organizaciones confiesa no tener personal cualificado para implementar soluciones de forma efectiva.



Este es el gran dilema de la inteligencia artificial en 2025: las empresas invierten, pero no convierten.



¿Dónde está el freno real?



"Hablar de IA sin hablar de talento es quedarse en la superficie. Cada vez más empresas piden ayuda para formar a sus equipos y convertir la tecnología en impacto real" apunta Rafael García-Parrado, CEO de Euroinnova International Online Education, Learning Hub especializado en formación online.



El diagnóstico es compartido por numerosos estudios. Según Experis, el 67 % de las compañías planea aumentar su inversión en IA este año. Sin embargo, solo un 1 % se considera realmente preparada para generar resultados sostenibles. Es decir: entusiasmo sin madurez.



Por su parte, la OCDE ha alertado de que esta brecha de capacidades está ralentizando el crecimiento económico y la transformación digital de sectores clave. Europa ya ha reaccionado con planes como el AI Continent Action Plan, pero la ejecución de estas iniciativas lleva tiempo.



Mientras tanto, el desajuste entre inversión y especialización se amplía.



Formación como palanca de cambio

En este contexto, la formación se presenta como el principal puente entre la promesa y la aplicación. Apostar por el conocimiento técnico es una inversión estratégica.



En el caso de Euroinnova, gracias a su alianza con Google, se apuesta por la formación especializada en inteligencia artificial. El curso totalmente gratuito ‘Domina la IA con Gemini’ está adaptado a perfiles técnicos y no técnicos, con una metodología práctica, accesible y basada en casos reales. Esta formación está disponible en la plataforma My LXP, herramienta que apuesta por la personalización del aprendizaje y bajo el sello de EDUCA EDTECH Group.



"El gran reto de la IA no es técnico, sino humano. De poco sirve automatizar si no hay quien entienda, gestione y proyecte esa automatización", explica Jaime Martín, director de Comunicación y Marca de EDUCA EDTECH Group, ecosistema empresarial en el que se integra Euroinnova.



La paradoja del talento: ¿demasiado rápido, demasiado superficial?

Otro dato preocupante lo aporta General Assembly: el 75 % de las empresas contrata perfiles IA con demasiada rapidez, sin haber desarrollado procesos internos de fidelización o crecimiento. Y el 68 % admite que los salarios se han disparado, haciendo insostenible retener a estos profesionales sin planes de carrera bien definidos.



Ante esta situación, Euroinnova recuerda que el verdadero diferencial no está en tener la herramienta, sino en desarrollar capacidades internas para aprovecharla. En el caso del learning hub líder en formación online, el mejor ejemplo es su mentora inteligente, PHIA, desarrollada a raíz de constantes procesos de investigación en colaboración con diferentes entidades tecnológicas.



La IA necesita estrategia, formación y personas que puedan convertir los datos en decisiones.







