Euronews incrementa exponencialmente sus ingresos en publicidad programática con Opti Digital

Euronews, líder mundial en noticias independientes tanto en televisión como en plataformas digitales, logró un crecimiento interanual exponencial en sus ingresos en publicidad programática en julio de 2025, tras la integración del wrapper de Opti Digital.

Barcelona, 23 de septiembre de 2025.- Con las campañas directas como eje principal de su estrategia de monetización, Euronews quería aumentar sus ingresos en publicidad programática sin afectar sus acuerdos premium. Operando en múltiples regiones y colaborando con diversos socios tecnológicos, el editor digital necesitaba una solución que simplificara las operaciones publicitarias diarias, ofreciera un mayor control sobre el inventario publicitario y garantizara una experiencia fluida a su audiencia.

Tras un exhaustivo proceso de licitación, Euronews finalmente escogió el wrapper de Opti Digital en marzo de 2025. Una solución flexible e integrada, diseñada para mejorar la calidad del inventario publicitario, aumentar la demanda y maximizar tanto la rentabilidad como el rendimiento general del sitio. Además, mediante una configuración ligera de sus tecnología se ha conseguido proteger la estrategia SEO de Euronews, proporcionando una velocidad de carga tres veces más rápida de los anuncios, con respecto al mismo periodo del año anterior, preservando métricas clave como los Core Web Vitals.

Los resultados obtenidos han sido excelentes en un breve periodo de tiempo donde los ingresos por publicidad programática experimentaron un crecimiento exponencial en comparación con julio de 2024, antes de la integración completa. Además, los análisis en tiempo real sobre densidad de anuncios, los ingresos por página vista, los ingresos por artículo o fuente de tráfico permitieron a Euronews una optimización continua de sus operaciones mientras conciliaba los datos de audiencia con los de ingresos publicitarios.

“Opti Digital es exactamente el socio tecnológico que necesitábamos, yendo más allá de nuestras expectativas iniciales. Desde que implementamos su tecnología, hemos observado un crecimiento exponencial tanto en los ingresos publicitarios como en su rendimiento. Además de mejorar la calidad del inventario, la experiencia del usuario y el rendimiento web. El tiempo ahorrado en las operaciones publicitarias ha sido un cambio radical, permitiendo que nuestro equipo concentre sus esfuerzos en la estrategia y el crecimiento en lugar de en los procesos técnicos diarios”, declaró Tom Roche, vicepresidente de Estrategia Comercial Digital y Desarrollo de Ingresos de Euronews.

“La colaboración con Euronews muestra cómo las plataformas de monetización integradas se están convirtiendo en el estándar del futuro para los editores digitales, ya que proporcionan un control total sobre las operaciones publicitarias, a la vez que maximizan los ingresos, el rendimiento y la experiencia del usuario. Estamos orgullosos de que nuestra tecnología aporte estos beneficios a nuestros socios, proporcionándoles un control total de su estrategia publicitaria”, afirma Magali Quentel-Reme, CEO de Opti Digital.

