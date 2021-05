Europa da la razón a la Torta del Casar y resuelve que “torta” es exclusivo

Casar de Cáceres, 13 de mayo de 2021.- La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha resuelto que el término “torta”, con relación a quesos, es exclusivo de la Torta del Casar, y da así la razón al Consejo Regulador en un pleito iniciado en 2012, y que el Tribunal General de la Unión Europea obligó a revisar en sentencia de diciembre de 2017.

Aunque inicialmente la EUIPO registró la marca “Queso y Torta de la Serena”, considerando que el término “torta” simplemente designa la forma redondeada y aplastada de un queso, finalmente ha establecido que el recurso presentado por la DOP Torta del Casar debe ser admitido en su totalidad, denegando así en todos sus términos el registro de la marca solicitada.

En la revisión de todo el proceso que ordenó del Tribunal General, que junto al Tribunal de Justicia de la UE son los máximos intérpretes de los Reglamentos de la Unión Europea, ha sido determinante el informe pericial encargado por la propia EUIPO al profesor Ángel Martínez Gutiérrez, catedrático de derecho mercantil en la Universidad de Jaén, que indicó en sus conclusiones que “el término ´torta´ no presenta carácter genérico con relación a los quesos”. “Muy al contrario, confirmando nuestra hipótesis de trabajo inicialmente expresada, este término gozaría de una significación a mayores, al informar de la forma típica de un queso procedente de la comarca de El Casar” (sic), añadió el profesor.

Final del caso

El Consejo Regulador, según declaraciones de su presidente, Ángel Pacheco, “lleva años inmerso en una batalla legal que muchos nos dijeron era inútil, que estaba perdida de antemano”. “Ya ha terminado, se ha ganado, y a partir de ahora nadie fuera de la DOP debería ni usar ni tratar de registrar ´torta´ para comercializar quesos”, subraya el presidente. Actualmente, la Torta del Casar tiene un nuevo caso de solicitud de registro de marca para quesos, “Torta Cana”, que Pacheco espera que “sea efímero, ya que nada más ser detectado, se ha procedido a impugnar aportando como documento principal esta sentencia de Europa”.

Por su parte el director del Consejo, Javier Muñoz, indica que “El Tribunal General de la UE admitió el recurso de la DOP porque la EUIPO no había valorado correctamente la cuestión de ´si el término torta era una denominación tradicional no geográfica o si había devenido en genérica´ cuestiones que ahora la oficina de marcas, tras un análisis a fondo de las pruebas e informes presentados, ha clarificado”. “La resolución es tajante, ´Torta´ es una denominación tradicional ligada a la DOP Torta del Casar, y no ha devenido en un término genérico , por lo que está protegida por la legislación de la Unión Europea frente a usos comerciales en quesos”, resume el director.

Consecuencias futuras

El Consejo Regulador espera que esta resolución de Europa, que ya es firme, mueva a las autoridades competentes a eliminar el uso indiscriminado de la palabra “torta” en quesos, haciendo cumplir así una resolución que viene a preservar a la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) “Torta del Casar”, un bien inmaterial de dominio público según lo define la legislación extremeña.

No obstante, el propio Consejo Regulador va a promover todos aquellos procesos que “sean necesarios para agilizar la aplicación de la resolución”,indica Muñoz. “Este ha sido un proceso largo y muy caro, y ahora toca hacer valer en toda su amplitud el trabajo realizado, que ha demostrado que en quesos Torta solo hay una, la del Casar”, concluye el director.

Tanto el texto íntegro de la resolución de la EUIPO, como el informe del catedrático de la universidad de Jaén, D. Ángel Martínez Gutiérrez, pueden ser consultadas íntegramente en la web de la D.O.P. Torta del Casar, en www.tortadelcasar.eu

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

