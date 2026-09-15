Desde Europa hasta Hong Kong: conectando talento tecnológico con oportunidades en la Gran Área de la Bahía

Participantes de Hong Kong Talent Engage - Hong Kong Talent Engage

(Información remitida por la empresa firmante)

Hong Kong Talent Engage (HKTE) presenta Hong Kong como trampolín para que los innovadores globales aprovechen oportunidades en la Gran Área de la Bahía

Hong Kong, 15 de septiembre de 2026.- Un hackatón de I+T (Innovación y Tecnología) a escala europea coorganizado por Hong Kong Talent Engage (HKTE) y la EuroTech Federation brindó al talento I+T ganador en Europa una visión de primera mano de las oportunidades que depara la Gran Área de la Bahía de Guangdong–Hong Kong–Macao (GBA), posicionando a Hong Kong como portal de acceso a la colaboración regional. El hackatón atrajo a unas 1.200 personas solicitantes procedentes de más de 25 países, llegando unas 250 de ellas a la ronda final. Tras participar, el 90 por ciento de los finalistas expresaron un mayor interés en Hong Kong y las ciudades de la zona continental de la GBA. Unos 20 talentos ganadores visitaron Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou para reunirse con inversores, incubadoras de empresas, institutos de investigación y líderes del sector.



Información de primera mano de las oportunidades I+T de la GBA

La delegación visitó Cyberport, Hong Kong Science Park, Hong Kong–Shenzhen Innovation and Technology Park y Northern Metropolis con el fin de llegar a entender en profundidad las oportunidades de desarrollo y el ecosistema I+T de Hong Kong, así como las medidas de apoyo para la incubación de talento y de empresas.



En Qianhai (Shenzhen) y Nansha (Guangzhou), los delegados se reunieron con empresas y organizaciones locales de I+T para explorar aplicaciones industriales en los ámbitos de la IA, robótica, transporte inteligente y biotecnología, demostrando cómo Hong Kong puede ayudar a que las personas innovadoras de más allá de sus fronteras conecten con las oportunidades de la GBA y lleven ideas a la práctica.



"Lo que más nos impresiona es el dinamismo y la interconexión del ecosistema tecnológico. En cuestión de días nos reunimos con incubadoras de empresas, líderes del sector y socios potenciales, dándonos una visión más clara y más completa de cómo llevar ideas a la práctica", afirmó Cem Araz, heal.health / Alemania



Forjando vínculos duraderos

El programa está diseñado para mantener el compromiso más allá de la competición.



"Queremos que las personas innovadoras a escala global no visiten simplemente Hong Kong y la GBA, sino que forjen aquí su futuro", señaló D. Chris Sun, Secretario de Trabajo y Bienestar del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.



"El programa pone de relieve la función de Hong Kong como centro internacional de I+T y centro internacional para el talento de alto nivel, y conecta además al talento global con oportunidades I+T en la GBA, imprimiendo así nuevo impulso al desarrollo I+T en la GBA", añadió.



D. Félix Chan, Director de HKTE, afirmó que la visita pone de manifiesto la necesidad de un continuado compromiso y apoyo para con el talento que busca promoción profesional, oportunidades empresariales y establecerse en la ciudad.



Sobre la base de estas iniciativas, Hong Kong brinda a las personas innovadoras de todo el mundo acceso a un entorno empresarial global, una efectiva plataforma de financiación, prestigiosos institutos de investigación y vías transparentes de incorporación del talento, al tiempo que las conecta con mercados inmensos, socios diversificados y sólidas perspectivas de crecimiento en la GBA y el resto de la China continental.



Acerca de Hong Kong Talent Engage

HKTE, oficina adscrita al Ministerio de Trabajo y Bienestar del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, promueve a escala mundial las iniciativas de atracción de talento y las oportunidades de Hong Kong, ofreciendo además amplio apoyo para ayudar al talento de nueva incorporación y a sus familias a establecerse en Hong Kong para un desarrollo a largo plazo.

Contacto

Nombre contacto: Haze Lam

Descripción contacto: Hong Kong Talent Engage

Teléfono de contacto: +852 2501 7900



