Europa impulsa a futuras líderes: un innovador proyecto empodera a niñas para transformar sus comunidades

Líderes jóvenes - Incubadora CON VALORES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2026. - En octubre de 2025 se lanzó oficialmente el proyecto europeo Erasmus+ "Girls Who Lead: Desarrollando habilidades de liderazgo en una Europa en rápida evolución", una iniciativa que busca empoderar a jóvenes de entre 16 y 18 años —especialmente de entornos desfavorecidos— para convertirse en líderes capaces de afrontar los desafíos del mundo digital, social y medioambiental actual

Con una duración de 24 meses el proyecto propone un modelo innovador e integral de desarrollo de habilidades que responde a las necesidades de la Europa actual. A través de formación en competencias digitales, emprendimiento, sostenibilidad, inteligencia emocional y habilidades sociales, Girls Who Lead prepara a una nueva generación de mujeres para liderar con propósito.



El programa incorpora metodologías disruptivas como una sala de escape educativa gamificada, diseñada para desarrollar habilidades mediante experiencias prácticas, así como un conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial —incluyendo podcasts y recursos digitales— que exploran cómo la IA está transformando el liderazgo y el papel de las mujeres jóvenes en este nuevo contexto.



Uno de los pilares del proyecto es la Iniciativa de Impacto Comunitario, donde las participantes asumirán un rol activo como líderes al diseñar y poner en marcha ideas de negocio social que respondan a necesidades reales de sus comunidades. Este enfoque convierte el aprendizaje en acción concreta, generando impacto social desde edades tempranas.



El proyecto está impulsado por un consorcio europeo formado por Junior Achievement (Letonia), Junior Achievement (Chipre,) Incubadora CON VALORES (España), IED (Estonia), SYNTHESIS Center for Research and Education (Chipre) y Global Women in Tech (Rumanía), una alianza estratégica que combina experiencia en educación, innovación social, emprendimiento y empoderamiento femenino para generar un impacto real y sostenible en toda Europa.



El proyecto culminará en el Foro GirlLeaders en Letonia, un encuentro europeo donde las jóvenes presentarán sus iniciativas, compartirán aprendizajes y construirán redes con otras participantes, docentes e instituciones.



El papel clave de Chipre

Chipre desempeña un rol destacado a través de dos organizaciones con amplia experiencia:



Junior Achievement Chipre, en colaboración con el Ministerio de Educación, forma cada año a más de 5.500 estudiantes en emprendimiento, educación financiera y habilidades laborales. En este proyecto, lidera la creación de la Guía del Mentor y la coordinación de la Iniciativa de Impacto Comunitario, apoyándose en su trayectoria en programas que fomentan la participación de niñas en ámbitos STEM.



Por su parte, SYNTHESIS Center for Research and Education aporta su experiencia en innovación social y trabajo con colectivos vulnerables. Lidera el desarrollo del marco de competencias de liderazgo (GirlLeadersComp) y el diseño del programa formativo, utilizando metodologías de aprendizaje no formal y herramientas educativas innovadoras.



Girls Who Lead es mucho más que un proyecto educativo: es una inversión en el futuro de Europa. Una apuesta por una generación de jóvenes que no solo participen en el cambio, sino que lo lideren con conciencia social, compromiso y visión sostenible.



El proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus+.







Contacto

Nombre contacto: Susana Renjel

Descripción contacto: Incubadora CON VALORES

Teléfono de contacto: 722192615





Imágenes

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Pie de foto: Líderes jóvenes

Autor: Incubadora CON VALORES