-European Wellness y Heidelberg University revolucionan la investigación sobre el síndrome de Down, avanzando hacia estudios neurodegenerativos y de neurodesarrollo

HEIDELBERG, Alemania, 6 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Una innovadora colaboración de investigación entre el European Wellness Biomedical Group (EWBG), a través de sus filiales European Wellness Academy (EWA) y Baden R&D Laboratories (Baden), y el Instituto de Anatomía y Biología Celular de Heidelberg ha arrojado nuevos conocimientos sobre las distintas neuroanatomía y neuropsicología del síndrome de Down (SD). Los estudios prometen un cambio de paradigma en el desarrollo de estrategias de rehabilitación y programas de atención personalizados.

En un estudio fundamental publicado en Frontiers in Neuroscience (doi: 10.1002/brb3.3186), los investigadores Dr. Osama Hamadelseed, Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan, Prof. Dato' Sri Dr. Michelle Wong y Prof. Dr. Thomas Skutella sintetizaron los datos de 84 estudios que abarcan desde 1977 hasta 2022. Sus hallazgos desafían la visión convencional del síndrome de Down como un grupo homogéneo, revelando cambios neuroanatómicos únicos relacionados con déficits de lenguaje y memoria que enfatizan la necesidad de enfoques de atención personalizados.

"La evaluación individualizada de los puntos de referencia neuroanatómicos y las habilidades cognitivas es fundamental para desarrollar estrategias de intervención eficaces", comentó el jefe de Neuroanatomía de la Universidad de Heidelberg, el Prof. Dr. Thomas Skutella.

Un segundo estudio, publicado en Brain and Behavior (doi: 10.1002/brb3.3186), profundizó en el vínculo entre las capacidades cognitivas y las variaciones del volumen cerebral en el síndrome de Down mediante resonancia magnética y evaluaciones psicológicas. Los hallazgos subrayan la conexión entre las funciones cognitivas, las habilidades lingüísticas y los volúmenes cerebrales alterados en el síndrome de Down, y ofrecen información sobre la intervención temprana y el manejo de la rehabilitación.

"Esta información podría impulsar estrategias de intervención temprana y contribuir al diseño de un protocolo de gestión de rehabilitación eficaz", afirmó el Dr. Osama Hamadelseed.

Estos estudios representan un avance significativo en la comprensión del síndrome de Down y los trastornos del desarrollo neurológico relacionados, con el potencial de redefinir las estrategias de atención para las personas con síndrome de Down, marcando el comienzo de una nueva era de apoyo personalizado y mejor calidad de vida.

EWBG, mundialmente aclamado por sus innovaciones que abarcan la terapia con células madre, la inmunomodulación, la medicina biológica regenerativa y más, están trabajando en estrecha colaboración con la Universidad de Heidelberg, la universidad más antigua de Alemania y bastión de la investigación científica en Europa, en varios proyectos de investigación conjuntos, incluidos los relacionados con el autismo, el retraso global del desarrollo y los trastornos neurodegenerativos.

El presidente y científico de EWBG, Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan, senador de la Asociación Federal Alemana para el Desarrollo Económico y el Comercio Exterior (BWA), ha reafirmado su compromiso continuo con la creación de un crecimiento sostenible a través de colaboraciones internacionales estratégicas en medicina bioregenerativa.

European Wellness Academy

EWA, un organismo autorizado por CPD y brazo académico de EWBG, ofrece formación y desarrollo premium en modalidades de medicina bioregenerativa de vanguardia para profesionales e investigadores. Su equipo académico principal está compuesto por médicos, inmunólogos y científicos cualificados con numerosas afiliaciones y acreditaciones internacionales.

Baden R&D Laboratories

Baden, con sucursales en Alemania y Asia, sirve como brazo de I+D de EWBG. Equipado con instalaciones de clase mundial y un equipo experimentado de expertos, Baden es un proveedor líder en investigación y desarrollo bioregenerativo.

Heidelberg University

Fundada en 1386, la Universidad de Heidelberg es la universidad más antigua de Alemania y una reconocida potencia de investigación en investigación e inmunología de células madre en Europa. Con 56 premios Nobel asociados a la institución, la Universidad de Heidelberg cuenta con una historia ilustre.

