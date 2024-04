European Wellness lidera una investigación pionera sobre el síndrome de Down en la Universidad de Heidelberg

(Información remitida por la empresa firmante)

HEIDELBERG, Alemania, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- European Wellness Biomedical Group (EWBG), en colaboración con la Academia Europea del Bienestar (EWA), el Laboratorio de Investigación de Baden y la Universidad de Heidelberg, ha anunciado avances sustanciales en la investigación del síndrome de Down, revelando nuevos conocimientos neuroanatómicos que abren el camino a nuevos métodos de tratamiento.

Este innovador estudio, realizado por pioneros de la medicina bioregenerativa y la educación, utiliza modernos métodos de resonancia magnética para demostrar una relación entre la capacidad cognitiva y los cambios de volumen cerebral en personas con síndrome de Down. Estos hallazgos sugieren que las técnicas de intervención temprana mejoran la calidad de vida de las personas afectadas.

EWBG, conocido por su labor pionera en la terapia con células madre, ha estado a la vanguardia de este estudio, en estrecha colaboración con la Universidad de Heidelberg. Esta colaboración demuestra el compromiso compartido de transformar la atención y el tratamiento del síndrome de Down y las enfermedades asociadas mediante avances científicos de vanguardia.

El profesor y doctor Mike Chan, colaborador crucial en el estudio, subrayó la importancia de la medicina bioregenerativa en esta investigación. "Nuestros hallazgos representan un gran paso adelante en la comprensión del síndrome de Down", declaró el profesor y doctor Mike Chan. "Mediante la aplicación de la terapia con células madre y otros tratamientos avanzados, prevemos un futuro en el que la atención personalizada pueda mejorar significativamente los resultados de estas personas".

La Academia Europea del Bienestar es fundamental para ofrecer formación avanzada a los profesionales sanitarios que participan en esta investigación, garantizando que los avances más recientes en medicina bioregenerativa se incorporen a las prácticas clínicas. Mientras tanto, Baden se concentra en crear un entorno propicio para la investigación y la Universidad de Heidelberg crece como líder mundial en investigación con células madre e inmunología, avanzando en los objetivos del estudio.

Este proyecto conjunto marca un antes y un después en la investigación del síndrome de Down y establece un nuevo estándar para abordar y tratar enfermedades neurológicas complicadas. Aprovechando el potencial de la medicina bioregenerativa, los socios implicados están avanzando enormemente hacia un futuro en el que la atención personalizada y eficaz del síndrome de Down no sólo sea una posibilidad, sino una realidad.

