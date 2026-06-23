La evaluación positiva; acompañar a cada alumno hacia el éxito - Lycée Français International de Malaga

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de junio de 2026.-

La educación va mucho más allá de la transmisión de conocimientos. Cada vez cobra más importancia la capacidad de despertar la curiosidad, fortalecer la autonomía y ayudar a los estudiantes a construir una relación sana con el aprendizaje. En este proceso, la evaluación desempeña un papel decisivo, ya que puede convertirse en una herramienta capaz de impulsar la confianza y el desarrollo personal. El Lycée Français International de Málaga (LFIM) integra esta visión en su proyecto educativo mediante una metodología que entiende la evaluación como una oportunidad para aprender y evolucionar. Desde Kindergarten hasta Bachillerato, el centro ofrece un seguimiento individualizado, valorando los logros de cada estudiante, identificando sus necesidades y favoreciendo un recorrido académico que permita desarrollar plenamente sus capacidades en una comunidad internacional, multilingüe y multicultural.

Más allá de una nota: una evaluación que acompaña el aprendizaje

En el Lycée Français International de Málaga, la evaluación positiva forma parte de una concepción pedagógica que sitúa al alumno en el centro de su propio proceso formativo. Lejos de limitarse a medir resultados mediante una calificación, este enfoque va más allá de una simple calificación, ya que permite identificar aquello que el estudiante ya domina, comprender las dificultades que encuentra durante su recorrido académico y definir los pasos necesarios para seguir avanzando.

La finalidad consiste en favorecer el desarrollo de cada alumno, ayudándole a tomar conciencia de su evolución y a convertirse progresivamente en protagonista de su aprendizaje. La evaluación deja así de ser un momento aislado para transformarse en una herramienta que impulsa el crecimiento continuo y el desarrollo de nuevas competencias a lo largo de toda la escolaridad.

Cada progreso cuenta en la construcción del éxito

Cada alumno aprende a su ritmo. Por este motivo, la evaluación positiva reconoce la diversidad de trayectorias y presta atención al recorrido individual de cada estudiante.

En lugar de centrar la atención exclusivamente en los errores, los docentes destacan los logros alcanzados, ponen en valor los avances conseguidos y ofrecen orientaciones concretas para que el alumnado pueda progresar académicamente con seguridad. Esta mirada permite construir una relación más equilibrada con el aprendizaje y favorece una actitud más serena y motivadora frente a los desafíos escolares.

La evaluación de habilidades ya forma parte de la dinámica educativa del centro desde las primeras etapas formativas, permitiendo realizar un seguimiento adaptado a las necesidades de cada estudiante y favoreciendo una evolución constante a lo largo de su escolaridad.

Confianza, motivación y potencial para afrontar nuevos retos

Cuando los alumnos comprenden que equivocarse forma parte natural del proceso de aprendizaje, desarrollan una mayor confianza en sus capacidades. Esta seguridad favorece la iniciativa, estimula la participación activa y anima a experimentar, preguntar y asumir nuevos desafíos con una actitud constructiva.

Esta filosofía educativa se integra en un proyecto que acompaña al alumnado desde los 3 hasta los 18 años, dentro de una comunidad internacional formada por estudiantes de más de 40 nacionalidades. Gracias a una educación multilingüe en francés, español e inglés desde edades tempranas, una formación personalizada y un proyecto pedagógico orientado a fomentar la autonomía, la adaptabilidad y el pensamiento crítico, el Lycée Français International de Málaga trabaja para que cada estudiante descubra y desarrolle todo su potencial. Bajo esta perspectiva, aprender se convierte en una experiencia que impulsa la confianza, la motivación y la preparación para los retos académicos y personales del futuro.

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