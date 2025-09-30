(Información remitida por la empresa firmante)

-500 MWh: EVE Energy y CommVOLT firman un acuerdo estratégico para impulsar la transición energética verde en Europa

WUHAN, China, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 23 al 25 de septiembre, EVE Energy presentó sus productos de la serie insignia Mr. y sus soluciones integrales de almacenamiento de energía en Solar & Storage Live UK 2025. Durante el evento, EVE firmó un acuerdo de cooperación estratégica de 500 MWh con el innovador polaco en sistemas fotovoltaicos inteligentes CommVOLT Sp. z o.o. para impulsar conjuntamente la transición energética de Europa.

La entrega a gran escala demuestra la solidez de la comercialización de baterías de gran tamaño

Gracias a su profunda experiencia técnica y su excelencia en la fabricación, EVE Energy ha sido pionera en tecnologías clave para baterías de almacenamiento de energía a gran escala, siendo la primera en lanzar y producir en masa la batería de almacenamiento de ultraalta capacidad de 628 Ah. Cabe destacar que Mr.Giant, el sistema de almacenamiento de energía de CC de 5 MWh, que integra celdas Mr.Big con un diseño minimalista, se implementó en septiembre en un proyecto de almacenamiento de energía independiente de 400 MWh. Los envíos a Australia y Europa ya han comenzado, marcando la era de la aplicación global de las baterías y sistemas de gran tamaño de EVE.

En el contexto de la creciente penetración de las energías renovables en Europa, el almacenamiento en red se perfila como un importante motor de crecimiento. Las celdas Mr. Big de EVE Energy optimizan significativamente la integración del sistema, reducen la generación de calor y mejoran la simplicidad, la fiabilidad y el coste del ciclo de vida (LCOS) desde la fuente. La exposición resaltó el compromiso de EVE con el suministro de tecnologías maduras e innovadoras que generen valor esencial para los clientes.

Cooperación estratégica de 500 MWh con CommVOLT

En la feria, centrada en la creciente demanda de ESS comerciales e industriales en Europa, EVE y CommVOLT firmaron un acuerdo estratégico de 500 MWh. Esta colaboración reforzada no solo integrará productos con las necesidades del mercado y mejorará la estabilidad de la red y la absorción de energías renovables, sino que también establecerá proyectos de almacenamiento de referencia en Europa Central y Oriental, acelerando así la transición energética verde de la región.

El acuerdo representa otra importante aplicación a gran escala de la innovadora tecnología de almacenamiento de EVE en Europa, lo que confirma su madurez y competitividad en el mercado. Es un ejemplo práctico de cómo EVE Energy comparte sus logros tecnológicos con socios globales para impulsar el desarrollo sostenible.

Soluciones de escenario completo para la transición energética de Europa

EVE Energy presentó una gama completa de soluciones de almacenamiento adaptadas a las necesidades europeas, incluyendo sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para servicios públicos, comerciales e industriales, de telecomunicaciones y residenciales. La empresa se compromete a abordar diversas necesidades de seguridad energética, reducción de costes, eficiencia y sostenibilidad mediante su versátil cartera de productos y sus plataformas tecnológicas avanzadas.

En el futuro, EVE Energy seguirá innovando y colaborando con socios destacados en todo el mundo, ofreciendo productos y soluciones de almacenamiento de energía más fiables, seguros y rentables para contribuir a un sistema energético global más limpio y con bajas emisiones de carbono.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783748/image_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783749/image_2.jpg

