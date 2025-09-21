(Información remitida por la empresa firmante)

- EVE Energy logra el primer proyecto de almacenamiento de energía de 400 MWh del mundo con celdas ultragrandes de 628 Ah

WUHAN, China, 21 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Como pionera en la tecnología de baterías de gran capacidad, EVE Energy ha marcado un nuevo hito en la industria, basándose en su éxito previo tanto en el lanzamiento como en la producción en masa de celdas de gran capacidad. El primer proyecto de almacenamiento de energía de 400 MWh del mundo, que utiliza celdas ultragrandes de 628 Ah, se ha conectado con éxito a la red en la Fase II del Proyecto Ruite New Energy en Lingshou, Hebei, China. Este logro no solo demuestra la plena capacidad de EVE, desde la I+D hasta el despliegue de celdas de alta capacidad, sino que también marca el inicio de la era de las baterías de gran capacidad en el almacenamiento de energía.

Innovando: La tecnología de celdas grandes permite aplicaciones escalables

En medio de la transformación energética global, los sistemas de almacenamiento de energía están avanzando rápidamente en escala y disponibilidad para el mercado. Las celdas superiores a 600 Ah son ahora clave para mejorar la densidad energética, reducir los costes del ciclo de vida y mejorar la seguridad y la confiabilidad.

El 8 de septiembre, el proyecto de almacenamiento de energía autónomo Lingshou de 200 MW/400 MWh, desarrollado conjuntamente por EVE Energy y State Grid Power Technology, se puso en marcha con éxito. Representa la primera aplicación a gran escala del mundo de celdas de 628 Ah en una instalación de 100 MWh, estableciendo un nuevo hito en la industria.

Despliegue rápido y operación confiable

EVE Energy entregó y conectó a la red 80 sistemas de almacenamiento de energía Mr.Giant y 40 cabinas de convertidores integradas en tan solo una semana, demostrando una capacidad excepcional para la ejecución de proyectos. Desde el control de calidad y la coordinación de ingeniería hasta la puesta en marcha del sistema y el soporte operativo, EVE Energy ha demostrado la madurez y viabilidad de la tecnología de baterías de gran capacidad.

Apoyando la red moderna y acelerando la transición energética

Como el primer proyecto operativo de almacenamiento de celdas grandes de 100 MWh a escala mundial, proporciona experiencia práctica crucial para aplicaciones a gran escala, mejora significativamente la reducción de picos de la red regional y la regulación de frecuencia, aumenta la confiabilidad del suministro eléctrico y la integración de energías renovables, y apoya la optimización de la estructura energética y los objetivos de carbono de la provincia de Hebei.

Globalización: Mr. Giant realiza envíos internacionales

Globalizarse. El sistema de almacenamiento de energía Mr. Giant, equipado con celdas de 628 Ah, completó su primer lote de envíos internacionales a Australia y Europa el 10 de septiembre. Con su diseño minimalista, alta eficiencia, bajo nivel de ruido (≤65 dB) y capacidad para almacenamiento de más de 4 horas, Mr. Giant ha obtenido el reconocimiento internacional, lo que marca la expansión global de la tecnología de celdas grandes de China.

Desde la primera conexión a la red hasta la entrega internacional, EVE Energy no solo ha logrado la aplicación total en el mercado de las celdas de 628 Ah, sino que también ha impulsado la industria hacia una nueva fase más eficiente, económica y confiable.

Almacenamiento de energía confiable con las baterías de gran capacidad de EVE

De cara al futuro, EVE seguirá impulsando su estrategia basada en la tecnología y la fabricación, colaborando con socios globales para impulsar la transición hacia la energía verde.

