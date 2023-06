EVE Energy muestra soluciones de vehículos de nueva energía en The Battery Show 2023 en Alemania

(Información remitida por la empresa firmante)

STUTTGART, Alemania, 12 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Los productos de EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), un fabricante líder de baterías de iones de litio y proveedor de soluciones de almacenamiento de energía, arrasaron en The Battery Show Europe 2023, que se celebró en Stuttgart, Alemania, del 23 al 25 de mayo de 2023. Este evento estimado, reconocido dentro de la industria internacional de baterías, reunió a más de 770 expositores y atrajo a más de 10.000 asistentes.

En el evento se exhibieron baterías de energía, BMS, celdas, módulos y sistemas de baterías de EVE Energy que son más que capaces de cumplir con los requisitos de las aplicaciones que cubren varios escenarios y servir mejor a diferentes modelos de vehículos, brindando así servicios diversificados a los clientes.

Durante la exposición, los clientes asociados de EVE Energy, incluidos BMW, Daimler, Bosch y otras empresas, recibieron a sus propios expertos y figuras destacadas que se tomaron el tiempo de visitar personalmente el stand de EVE Energy. Participaron en intercambios entusiastas con el personal técnico y de ventas en el sitio, expresando su gran reconocimiento por los productos de la compañía.

Uno de los aspectos más destacados de la exposición fue la exhibición de las grandes baterías cilíndricas y los sistemas de baterías "π" de EVE Energy. Las grandes baterías cilíndricas, que admiten una carga ultrarrápida, integran una alta energía específica y un diseño ligero. Con su baja resistencia interna y alta potencia, estos diseños estructurales innovadores cumplen con los requisitos de los modelos HEV y BEV, proporcionando una gran potencia de conducción. Recientemente, EVE Energy anunció la construcción de una fábrica en Debrecen, Hungría, para producir en masa baterías cilíndricas de gran tamaño.

Además de las grandes baterías cilíndricas, también se exhibieron otros productos del sistema, como sus productos xHEV, productos Prismatic Stacked y sistemas de baterías de bajo voltaje de 12 V y 48 V. Estos productos pueden cubrir una amplia gama de modelos de vehículos en el mercado, ofreciendo soluciones de alta seguridad, alta calidad y alta fiabilidad para viajes de energía verde.

Los productos Prismatic Stacked son ventajosos tanto en términos de fabricación como de rendimiento, ya que utilizan completamente el espacio interno de las celdas de la batería para proporcionar una mayor densidad de energía, una estructura interna más estable y una mayor seguridad tanto en vehículos comerciales como de pasajeros.

El muy esperado sistema de batería "π" llamó mucho la atención en la exhibición. El sistema emplea tecnología de refrigeración líquida tridimensional en forma de π, que aborda de manera eficiente la carga rápida del sistema de batería en 9 minutos. Con una tecnología de enfriamiento en forma de π, los canales conductores de calor se construyen en la parte superior y en los lados izquierdo y derecho de la celda para realizar una transferencia de calor tridimensional, resolviendo el problema de calentamiento de la carga rápida. Basado en la tecnología de integración CTP, se utilizan materiales compuestos y adhesivos de alta eficiencia para el nivel del sistema con una reducción de peso del 10 %, lo que genera un espacio más pequeño, un peso más bajo y un mayor rango de kilometraje. Esto reduce la dependencia de la autonomía del vehículo, lo que se traduce en una disminución del peso y el coste del vehículo, y reduce el coste total para la sociedad.

El sistema de batería de 12 V resuelve una serie de problemas asociados con las baterías de plomo-ácido y funciona excepcionalmente bien en aspectos como el rendimiento a baja temperatura, el uso a alta temperatura y el ciclo de vida. Es compatible con varios modelos de vehículos, incluidos SUV, camionetas, sedanes y cupés, y satisface las diversas demandas del mercado con una alta rentabilidad. El sistema de batería de 48 V utiliza refrigeración líquida integrada y tecnología de equilibrio de temperatura extrema, lo que proporciona una gran potencia para el funcionamiento del vehículo.

Además, la batería prismática LFP utilizada en vehículos comerciales, BMS y el paquete de baterías estándar para vehículos comerciales de EVE Energy llamaron la atención de muchos visitantes. En los últimos años, la empresa ha colaborado estrechamente con los principales fabricantes nacionales de vehículos comerciales, mientras que sus productos se han utilizado ampliamente en vehículos de logística, automóviles de pasajeros, camiones pesados y otros campos. En el futuro, EVE Energy tiene como objetivo expandir su alcance a nivel mundial y establecer relaciones y colaboraciones con clientes internacionales. Los productos innovadores y confiables de la compañía son un testimonio de su compromiso de brindar soluciones energéticas sostenibles y eficientes.

EVE Energy demostró su confianza en la expansión de los negocios en el extranjero, las principales ventajas tecnológicas y su enfoque para fomentar la cooperación armoniosa. EVE Energy está dedicando sus esfuerzos a contribuir a la electrificación automotriz global y la transformación energética.

Acerca de EVE Energy

Fundada en 2001 y cotizando en Shenzhen en 2009, EVE Energy se ha convertido en un actor global en el mercado, brindando tecnologías centrales y soluciones integrales para baterías de consumo y energía, especialmente en lo que respecta a Internet de las cosas e Internet de la energía. Actualmente, EVE Energy ha establecido un instituto de investigación con 60 doctores y más de 4.100 ingenieros de I+D interdisciplinarios en materiales, electroquímica, diseño de estructuras y diseño de circuitos electrónicos, obtenido más de 5.900 patentes nacionales en China. La compañía lanzó una hoja de ruta de reducción de carbono con una serie de esfuerzos de reducción de bajas emisiones de carbono en el uso de energía, el proceso de fabricación, la cadena de suministro y la gestión de recursos, y fue nombrada "Fábrica Verde Nacional". Mientras tanto, EVE Energy aprovecha su tecnología BIM para proporcionar datos precisos y confiables para la gestión de proyectos, ahorrando un total de 2.533 toneladas de carbón estándar y reduciendo 16.000 toneladas de emisiones de CO al año.

