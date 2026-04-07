EVE Energy pone en marcha a nivel mundial un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 6,9 MWh

(Información remitida por la empresa firmante)

- EVE Energy pone en marcha a nivel mundial un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 6,9 MWh y firma contratos por más de 50 GWh para baterías de gran formato

PEKÍN, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Durante un reciente evento del sector celebrado en Pekín (China), EVE Energy anunció varios avances importantes en el sector del almacenamiento de energía. La empresa presentó oficialmente su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de gran formato de 6,9 MWh de última generación, celebró una ceremonia de certificación de su sistema de baterías de gran formato de 628 Ah tras superar una prueba de incendio a gran escala realizada por una autoridad reconocida internacionalmente, y firmó acuerdos de cooperación estratégica por un total de más de 50 GWh para sus baterías de gran formato.

Estreno mundial del sistema de 6,9 MWh: enfoque en la eficiencia y la seguridad

El recién lanzado BESS de 6,9 MWh, la última incorporación a la familia Mr.Big de EVE Energy, se basa en la madura plataforma de baterías de la empresa. Alojado en un contenedor estándar de 20 pies, el sistema logra un aumento del 10% en la densidad energética en comparación con las generaciones anteriores, con una densidad energética volumétrica a nivel de celda que supera los 430 Wh/L. Gracias a la optimización estructural, su huella se reduce en un 6%, lo que supone un ahorro de aproximadamente 2,6 millones de RMB en inversión inicial por estación. El sistema ofrece 10.000 ciclos con un estado de salud (SOH) del 70%, manteniendo el diferencial de temperatura dentro de los 5°C mediante el equilibrio activo y la gestión térmica de precisión. En cuanto a la seguridad, el sistema cuenta con protección de cinco niveles a plena tensión de 1.500 V CC y una solución de seguridad activa que combina IA, detección múltiple y extinción de incendios por etapas, lo que permite una gestión en bucle cerrado desde la alerta temprana hasta el control del incendio.

Certificado mediante una prueba internacional de incendio a gran escala, seguridad validada

Paralelamente a la exposición, CSA Group entregó a EVE Energy un certificado por haber superado una prueba de incendio a gran escala con su batería de gran formato de 628 Ah y su sistema de almacenamiento de energía para baterías (BESS) de 5 MWh. La prueba se realizó siguiendo estrictamente las normas internacionales, entre ellas CSA/ANSI C800:25, UL 9540A y NFPA 855, verificando la seguridad contra incendios del sistema y el control de la fuga térmica en condiciones de incendio extremas. Además, el armario de almacenamiento integrado para exteriores de 261 kWh de EVE Energy recibió las certificaciones CB, CE y AS de SGS, mientras que el sistema de almacenamiento de energía por batería (BESS) S6900 obtuvo las certificaciones CB y CE, lo que proporciona una base sólida de cumplimiento normativo para una mayor expansión en los mercados extranjeros.

Más de 50 GWh en acuerdos, estrechando la colaboración con líderes del sector

Durante el evento, EVE Energy firmó acuerdos de cooperación estratégica con cinco empresas líderes del sector: Beijing Goldwind Zero Carbon Energy Co., Ltd., Zhejiang Jinko Energy Storage Co., Ltd., Jiangsu Linyang Energy Equipment Co., Ltd., China Energy Construction Energy Storage Technology (Wuhan) Co., Ltd. y Shanghai Ronghe Yuan Energy Storage Co., Ltd. Las alianzas se centran en baterías de gran formato y productos básicos de almacenamiento de energía, con un volumen total contratado que supera los 50 GWh.

Con el lanzamiento de su nuevo producto, las certificaciones de seguridad y los pedidos a gran escala, EVE Energy ha demostrado una vez más su experiencia tecnológica y su fortaleza en el mercado en el segmento del almacenamiento de energía con baterías de gran formato. La empresa ha declarado que seguirá profundizando en sus capacidades básicas en el almacenamiento de energía de alta capacidad y colaborando con socios globales para impulsar el desarrollo del ecosistema de la industria del almacenamiento de energía.

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