(Información remitida por la empresa firmante)

- Nunca más te sentirás desprevenido: Even Realities G2 incorpora notas de preparación con soporte para conversaciones a las gafas inteligentes

SHENZHEN, China, 26 de marzo d 2026 /PRNewswire/ -- Even Realities anuncia hoy Prep Notes, una experiencia conversacional en pantalla completamente rediseñada, y Even Hub, los siguientes pasos en su misión de convertir las gafas inteligentes Even G2 en el dispositivo más útil que jamás hayas usado. "Es hora de poner la tecnología al servicio de las personas, y no al revés. Hemos creado algo que te acompaña en los momentos importantes, empezando por las conversaciones cotidianas", afirmó el fundador y CEO, Will Wang.

De seguir conversaciones a dominarlas

Even Realities lanzó Even G2 en noviembre de 2025, presentando Conversate, un agente de IA que te ayuda a resumir conversaciones, recibir sugerencias útiles y responder en tiempo real. La respuesta fue clara: los usuarios no solo querían seguir mejor las conversaciones, sino que también estar preparados para participar en ellas.

Ahora es posible con Prep Notes. Antes de cualquier reunión, llamada o conversación, los usuarios pueden subir cualquier archivo que considere relevante. Una vez activadas, las gafas muestran información importante en tiempo real - como notas de preparación, respuestas sugeridas, palabras clave y verificación de datos - sin necesidad de utilizar el móbil o el ordenador. Con solo tocar las gafas o el anillo Even R1, los usuarios pueden alternar entre subtítulos en directo, sugerencias en tiempo real y las notas de preparación que cargaron antes de entrar. El vídeo de lanzamiento.

Hacia una segunda memoria, solo para ti

Even Realities no piensa detenerse ahí. Con el tiempo, Even G2 ofrecerá sugerencias cada vez más relevantes y mejorará notablemente su capacidad para ayudarte a lo largo del día, como un asistente que aprende un poco más sobre ti con cada conversación. El principio es sencillo: cuanto más contexto le proporciones a Even G2, más útil se volverá. Wang confirma que los usuarios no tendrán que esperar mucho: la primera versión estará disponible en los próximos meses.

Un mundo de posibilidades, en tu campo de visión

También anunciamos hoy Even Hub, una plataforma abierta que permite a los desarrolladores crear aplicaciones directamente para Even G2. Los usuarios pueden instalar aplicaciones directamente en sus gafas, convirtiendo Even G2 de un único dispositivo en algo mucho más personal y adaptable.

Desde lectores de libros electrónicos y ejercicios de respiración hasta gestión de automóviles y ajedrez, la variedad de opciones disponibles refleja la creatividad de la comunidad. "Cuando abrimos esta plataforma a los desarrolladores, vimos cómo imaginaban cosas que ni siquiera se nos habían ocurrido; eso es precisamente lo que buscábamos", destacó Wang. "Even Hub se trata de asegurar que las mejores ideas sobre las capacidades de Even G2 no provengan únicamente de nosotros".

Prep Notes estará disponible en la aplicación Even Realities a partir del 26 de marzo. Even Hub estará disponible la próxima semana.

Acerca de Even Realities

Even Realities es una empresa tecnológica con sede en Shenzhen que desarrolla gafas inteligentes con inteligencia artificial. Su producto estrella, Even G2, se basa en una premisa simple: la mejor tecnología no exige tu atención, sino que se la gana. El enfoque de Even hacia la IA prioriza al usuario y la privacidad, y está diseñado para el mundo actual, no para el futuro que se promete.

Contacto: pr@evenrealities.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940778/Even_G2_Conversate_2_0_Prep_Notes.jpg

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