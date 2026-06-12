El evento pop-up con temática RGB de Hisense ilumina el nuevo hito de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense ha inaugurado su espacio temático pop-up RGB el 9 de junio en Hudson Yards, Nueva York. El evento contó con recursos oficiales de la FIFA y una colaboración con adidas, combinando la tecnología de pantallas de Hisense con la cultura del fútbol a través de experiencias interactivas inmersivas. El espacio está abierto al público para disfrutar del ambiente de la Copa Mundial.

Enfoque del evento: Promoción de la tecnología RGB MiniLED y fortalecimiento de la marca

El evento pop-up de Hisense, con temática RGB, se ubica en un lugar privilegiado junto a "The Vessel", la icónica estructura de Hudson Yards en Nueva York. Del 9 al 13 de junio, el evento busca crear un nuevo referente que fusione la identidad de marca, la tecnología y la cultura del fútbol. La instalación presenta pantallas LED que muestran dinámicamente mensajes de la marca Hisense, animaciones con los colores primarios RGB y elementos de la Copa Mundial, interpretando ingeniosamente "RGB" como el tema central del evento: "El verdadero juego comienza con Hisense". Esto transmite el mensaje de que una experiencia visual auténtica e inmersiva comienza con la tecnología de pantallas de vanguardia de Hisense.

La activación ha presentado la línea insignia RGB MiniLED de Hisense: tres televisores de la serie UX de 116 pulgadas y uno de la serie U9 de 85 pulgadas. Como proveedor oficial de televisores para análisis VAR, esta serie aborda los problemas de visualización de la Copa Mundial™ mediante la tecnología RGB MiniLED. Juegos interactivos con temática futbolística permitieron a los visitantes experimentar de primera mano la precisión del color, la nitidez del movimiento, la inmersión en pantalla grande y la comodidad visual, traduciendo las especificaciones del producto en escenarios de visualización perceptibles.

Campaña IP+ en colaboración con adidas: Creando una experiencia de marca inmersiva

Como elemento pop-up central de la activación RGB, Hisense se asoció con adidas y la FIFA para desarrollar dos experiencias interactivas con temática futbolística:

Espejo digital: Los aficionados se colocaron frente a una pantalla Hisense RGB MiniLED para probarse virtualmente las equipaciones de adidas, con la tecnología RGB Chromagic que reproducía los colores auténticos de las camisetas para avatares personalizados.

Mural a color: Un juego de disparos desbloqueó progresivamente un mural de marca compartida "El verdadero juego comienza con Hisense", que se podía compartir en redes sociales al completarlo.

Ambas experiencias contaron con el uso de la tecnología Hisense RGB MiniLED como infraestructura subyacente, traduciendo las especificaciones técnicas en una respuesta interactiva tangible. Este enfoque transformó el lema "El verdadero juego comienza con Hisense" de un mensaje de marca a una experiencia tangible para el consumidor.

Esta colaboración representa una ejecución clave de la activación del patrocinio de Hisense para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Como patrocinador oficial, Hisense busca activamente alianzas intermarca basadas en propiedad intelectual con otros patrocinadores, convirtiendo la exposición de una sola marca en experiencias colaborativas multimarca para el consumidor mediante recursos tecnológicos compartidos y escenarios desarrollados conjuntamente, logrando así un respaldo mutuo de marca y un mayor impacto.

La activación incorporó la lógica de conversión minorista estadounidense a través del programa "Nuestro Anfitrión con Hisense". Los participantes completaron cuestionarios con temática de fútbol, generando pósteres de identificación de aficionados con perfiles de color rojo, verde y azul, junto con recomendaciones de productos personalizadas. Los códigos QR dirigían el tráfico al sitio web de Hisense en Estados Unidos para realizar compras. Los registros de interacción offline permitían participar en sorteos de cupones de descuento online, facilitando el intercambio de tráfico y la conversión de ventas.

La activación pop-up RGB en Nueva York forma parte de la campaña de patrocinio de Hisense para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Desde la experiencia inmersiva en Hudson Yards, Nueva York, hasta la exhibición de la tecnología de vanguardia de Hisense en la zona de exhibición comercial de SFE, pasando por la interacción sensorial en el Museo de la FIFA en Toronto, la pasión de los aficionados en el FFF de Ciudad de México y la presentación técnica en el centro de operaciones VAR de IBC, Hisense emplea la tecnología RGB MiniLED como hilo conductor, integrando los diversos derechos de patrocinio en una narrativa de marca coherente. Este enfoque traduce el lema "El verdadero juego comienza con Hisense" en experiencias tangibles, transforma la tecnología de visualización profesional en un lenguaje contextualizado y comprensible para el consumidor, y amplía los puntos de contacto con la marca mediante alianzas intersectoriales basadas en propiedad intelectual. Hisense continuará construyendo conexiones con consumidores globales, con la tecnología como infraestructura fundamental y la cultura del fútbol como vehículo emocional.

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