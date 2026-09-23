(Información remitida por la empresa firmante)

"Oriental Cashmere Radiance: Milan Moment" 2026, el evento de promoción de cachemir de Yulin 2026 se celebró con éxito en Milán

Desde la exportación de materias primas hasta el posicionamiento de marcas globales: el cachemir profundiza la cooperación industrial entre China e Italia.

MILÁN y SHANGHAI , 23 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- El 22 de septiembre de 2026, se celebró con éxito en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Leonardo da Vinci de Milán (Italia) el evento de promoción de cachemir de Yulin titulado 'Oriental Cashmere Radiance: Milan Moment'. Al acto asistieron más de 100 invitados de China e Italia, entre ellos representantes gubernamentales y empresariales, líderes del sector y representantes de los medios de comunicación.

El evento contó con dos sesiones clave: encuentros de negocios B2B y una exhibición de marcas del sector. Se destacó el desarrollo de la industria de cachemir de Yulin y la capacidad de sus marcas a lo largo de toda la cadena de valor, impulsando la transición desde la exportación de materias primas hacia la expansión global de las marcas. Durante la sesión de encuentros empresariales, destacados compradores italianos y responsables de adquisiciones de marcas de moda mantuvieron conversaciones exhaustivas con los directivos de las empresas de cachemir de Yulin e identificaron múltiples oportunidades de colaboración.

En la exhibición de marcas, Francesco Vassallo, vicealcalde de la Ciudad Metropolitana de Milán; Zhang Chenggang, cónsul general de la República Popular China en Milán; y Mario Boselli, presidente de la Fundación del Consejo Italia-China y presidente honorario de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, pronunciaron discursos, enviando una señal positiva para una cooperación más profunda entre China e Italia en la industria de la moda.

Yulin (China) es un importante centro mundial de origen de cachemir ecológico de alta calidad, así como la mayor base de I+D y fabricación de China para prendas de lana destinadas a climas fríos. La ciudad ha consolidado una cadena de valor integral para la industria del cachemir. De cara al futuro, Yulin seguirá profundizando en la cooperación industrial internacional y llevando la calidez y el esplendor del cachemir de Yulin al escenario mundial.

Cuatro empresas representativas de Yulin —Yingguo Industry, Shaanxi Tuocheng Cashmere Industry Technology, Yulin Yanglaoda y HBEH— subieron al escenario sucesivamente para presentar sus marcas, exhibiendo prendas de cachemir de primera calidad y sus capacidades de fabricación en toda la cadena de valor. Asimismo, firmaron acuerdos de cooperación para la entrada en el mercado con dos empresas compradoras italianas, Casile & Casile e IWC, lo que marca el inicio de una colaboración directa entre las marcas de cachemir de Yulin y las redes europeas de compra y venta minorista de alta gama.

Después del evento, las cuatro empresas de Yulin realizaron conjuntamente un lanzamiento de marca, con prendas de cachemir apareciendo sucesivamente. La cantante italiana de ascendencia china Nie Hongmei interpretó canciones italianas clásicas y canciones folclóricas del norte de Shaanxi, acompañadas de bailes yangko del norte de Shaanxi. La presentación cultural recibió elogios generalizados de invitados, profesionales de la industria y representantes de los medios.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-evento-de-promocion-de-cachemir-de-yulin-2026-se-celebro-con-exito-en-milan-302888016.html