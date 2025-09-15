EverBridge Group y Cosmotec forjan una alianza histórica

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- EverBridge Group anunció una asociación de comercialización exclusiva con Cosmotec Inc. (una subsidiaria de propiedad absoluta de M3, Inc.; TSE: 2413) para el mercado japonés.

Esta colaboración estratégica subraya el liderazgo de EverBridge Group en I+D patentada, un estricto cumplimiento normativo y una colaboración en un ecosistema orientado al valor, lo que marca un hito significativo en su estrategia de expansión global y amplía aún más su influencia internacional.

Simultáneamente, la alianza consolida la plataforma de comercialización digital líder en su clase de Cosmotec, que acelera el acceso al mercado de dispositivos médicos internacionales y permite una interacción específica con los usuarios finales clínicos.

"La cartera de EverBridge Group demuestra una eficiencia clínica excepcional y un diseño intuitivo, en perfecta sintonía con la búsqueda de soluciones terapéuticas avanzadas por parte de los médicos japoneses", declaró Suguru Ominato, consejero delegado de Cosmotec. "Al integrar las plataformas académicas de M3 con nuestra experiencia local en comercialización, aceleraremos la adopción de estos dispositivos en el mercado japonés".

"El modelo de comercialización digital de Cosmotec ofrece eficiencia y accesibilidad, lo que se alinea perfectamente con nuestra visión de innovación equitativa en la atención médica", afirmó Jay Wang, consejero delegado de EverBridge Group. "Al desenvolverse en el riguroso panorama técnico y regulatorio de Japón, esta alianza no solo ofrece soluciones transformadoras a los pacientes, sino que también potencia nuestra sinergia global en I+D. Reducir las barreras a la atención avanzada mediante la innovación y la colaboración en el ecosistema sigue siendo fundamental para nuestra trayectoria hacia la globalización".

Acerca de EverBridge Group

EverBridge Group es un grupo líder en tecnología médica en Asia, comprometido con brindar a sus clientes globales tecnologías médicas de vanguardia, de alta calidad y asequibles. Nuestra cartera de productos, en rápida expansión, abarca tres áreas terapéuticas principales: vascular periférica, neurociencia y oncología. Con el respaldo de seis centros especializados de I+D y producción eficiente, ofrecemos servicios OEM/ODM de primer nivel en áreas como balones, catéteres, stents, ingeniería de superficies y dispositivos médicos activos.

Colaboramos ampliamente con empresas destacadas de todo el mundo, construyendo un puente para la innovación en tecnología médica entre Asia y el resto del mundo. Nuestro objetivo es ofrecer a los profesionales sanitarios y a los pacientes de todo el mundo mejores opciones de tratamiento a través de soluciones avanzadas y accesibles.

Si desea más información visite la página web oficial: www.everbridgemed.com

Contacto: Ann Chen, communications@everbridgemed.com

