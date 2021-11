Evercity lanza plataforma de inversión y medición de la sostenibilidad en la COP26

GLASGOW, Escocia, 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- COP26: Evercity lanzó una plataforma digital para la medición y la inversión en sostenibilidad en el Centro de Innovación Global sobre Cambio Climático de la ONU en la COP26 en Glasgow. La plataforma agiliza el ciclo de vida de las finanzas sostenibles de un extremo a otro, haciéndolo más fácil, económico y transparente tanto para los emisores como para los inversores. El objetivo principal de la plataforma Evercity es hacer que las finanzas sostenibles sean más accesibles para las PYMES en los países en desarrollo.

Las finanzas sostenibles son un mercado de 15.000 billones de dólares que muestra un crecimiento significativo en medio de la crisis climática. Sin embargo, todavía no es accesible para los más necesitados: las PYMES de los países en desarrollo. No tienen suficientes conocimientos y recursos para emitir finanzas sostenibles. Al mismo tiempo, los inversores sostenibles no tienen acceso a datos de impacto real y están expuestos al lavado verde.

Evercity está resolviendo estos problemas al proporcionar una ventanilla única para automatizar y simplificar todo el viaje de las finanzas sostenibles. La plataforma integra herramientas de monitoreo (sensores y satélites de IoT) para recopilar datos físicos de impacto y riesgo de ESG. Los datos en bruto se están refinando de acuerdo con los estándares globales y se almacenan en la blockchain de baja emisión de carbono para garantizar su máxima transparencia e inmutabilidad.

El Protocolo de Financiación Sostenible construido internamente permite una reducción de costos 10 veces mayor y un aumento de la velocidad de emisión. Proporciona la emisión de activos sostenibles totalmente rastreables en la blockchain: bonos, préstamos, créditos de carbono. La plataforma también permite el análisis de taxonomía de la UE de empresas y carteras, la creación de un marco de financiación verde e informes automáticos sobre activos sostenibles.

Liza Romanova, fundador y director de operaciones de Evercity:

Con mi cofundador Alexey, hemos trabajado conjuntamente durante más de 10 años en el desarrollo de innovaciones digitales para líderes de sostenibilidad corporativa global. Hemos estado colaborando con la ONU desde 2017, cuando hicimos posible la primera transacción de crédito de carbono del mundo en blockchain. Evercity utilizó esta experiencia para hacer que las finanzas sostenibles sean tan simples, rentables y transparentes como nunca lo han sido.

Acerca de Evercity

Evercity es una plataforma de inversión y medición de la sostenibilidad con sede en Berlín. Su misión es acelerar los flujos financieros globales hacia proyectos e innovaciones necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. A principios de este año, Evercity se graduó de Techstars & ABN AMRO Future of finance acelerator y llegó a la final de Fintech Hackcelerator por la Autoridad Monetaria de Singapur. Actualmente, la compañía está levantando una ronda semilla que se utilizará para expandir las actividades de marketing y ventas, así como para recibir el estado de proveedor de servicios de activos virtuales.

