Eveready® anuncia a Harry Kane como embajador de la marca global

La asociación con la estrella del fútbol internacional y hombre de familia es parte de un esfuerzo de marketing internacional más amplio para expandir la presencia de la marca en todo el mundo

ST. LOUIS, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- EVEREADY, una marca líder en baterías y productos de iluminación, anunció al capitán de la selección masculina de fútbol de Inglaterra y delantero del Bayern Munich, Harry Kane, como su Embajador Global de Marca.

EVEREADY es la marca de confianza para productos de calidad a precios asequibles, ya que ilumina, protege, entretiene y cuida a las familias. Como marca reconocida y respetada en todo el mundo, EVEREADY se complace en asociarse con Harry para intensificar sus esfuerzos por ampliar el acceso a energía asequible en todo el mundo.

Gracias a esta asociación de varios años, Harry aparecerá en las campañas de marketing internacionales de EVEREADY amplificadas en múltiples puntos de contacto, como redes sociales, canales digitales, comercio electrónico, publicidad exterior y exhibiciones en tiendas.

"Estamos encantados de forjar esta alianza con un auténtico ícono mundial del fútbol y damos la bienvenida a Harry Kane como embajador global de la marca EVEREADY", declaró Lori Shambro, directora de marketing de Energizer Holdings. "Nuestra alianza con Harry representa una de las muchas iniciativas de marketing que ayudarán a EVEREADY a conectar y conectar con nuevos consumidores de todo el mundo para mostrar cómo nuestra gama de productos asequibles y de alta calidad puede ayudar a las familias a acceder a la energía que necesitan para impulsar sus ajetreadas vidas y, al mismo tiempo, equilibrar sus presupuestos".

"Estoy emocionado y orgulloso de trabajar con EVEREADY", comentó Harry. "Son una marca global de confianza, con la reputación de estar ahí cuando más importa, especialmente para que todo funcione a la perfección en casa. ¡Espero colaborar más estrechamente con ellos!"

Harry Kane es una superestrella del fútbol mundialmente reconocida, capitán de la selección masculina de Inglaterra y delantero del Bayern de Múnich. Es el máximo goleador histórico del Tottenham Hotspur y de Inglaterra, habiendo ganado múltiples premios a la Botas de Oro de la Premier League, al Máximo Goleador de la Bundesliga, a la Bota de Oro del Mundial 2018, a la Bota de Oro Europea y al título de la Bundesliga a lo largo de su impresionante carrera. Recientemente, se convirtió en el jugador de una de las cinco mejores ligas europeas en alcanzar el centenar de goles. Un goleador prolífico y un líder inspirador dentro y fuera de la cancha.

EVEREADY es una marca de Energizer Holdings, Inc. Para más información, visite Eveready.com.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el portavoz de Energizer Holdings, John Leiby, a John.Leiby@Energizer.com o escriba a Media@Energizer.com.

Acerca de Energizer HoldingsEnergizer Holdings, con sede en San Luis, Misuri, Estados Unidos, es uno de los mayores fabricantes mundiales de baterías primarias y productos de iluminación portátiles, y cuenta con el respaldo de sus marcas mundialmente reconocidas Energizer, Eveready, Rayovac y Varta. Energizer Holdings también es líder en el diseño y la comercialización de fragancias y productos de estética para automóviles de marcas reconocidas como A/C Pro, Armor All, Bahama & Co., California Scents, Driven, Eagle One, LEXOL, Nu Finish, Refresh Your Car! y STP.

Como distribuidor global de marca de productos de consumo, nuestra misión es ser líderes en nuestras categorías brindando un mejor servicio a los consumidores y clientes.

