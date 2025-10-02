Eviden y Vates: una alianza europea para una infraestructura virtualizada soberana

(Información remitida por la empresa firmante)

Eviden, la marca de productos del Grupo Atos líder en computación avanzada, productos de ciberseguridad, sistemas de misión crítica e inteligencia artificial visual, anuncia una alianza estratégica con Vates, compañía pionera en soluciones de virtualización de código abierto, con el objetivo de ofrecer una solución europea de virtualización fiable, eficiente y preparada para el futuro, capaz de responder a las necesidades reales de la infraestructura actual

En un contexto en el que la soberanía, la transparencia y el control resultan cada vez más estratégicos, esta colaboración entre dos empresas europeas abre nuevas oportunidades para aquellos clientes que buscan reducir su dependencia de proveedores extranjeros. Eviden y Vates aspiran a entregar una pila de infraestructura 100 % soberana, desde el hardware hasta la plataforma de virtualización.



La combinación de los últimos servidores BullSequana SH de Eviden —su gama empresarial para aplicaciones críticas e inteligencia artificial— con Vates VMS, su plataforma de gestión de virtualización completamente de código abierto, permitirá a empresas y organizaciones disponer de infraestructuras eficientes, seguras y predecibles, adaptables a múltiples escenarios, desde centros de datos hasta despliegues específicos.



Charles-Philippe Gaudron, Director Global de Business Computing e IA en Eviden, Grupo Atos, señaló: "Convencidos del potencial de esta colaboración, ya estamos desplegando la solución Vates VMS en nuestra fábrica de Angers, el principal centro industrial de Eviden que estamos transformando en una planta de nueva generación. Esta alianza con Vates refuerza nuestro compromiso con la autonomía tecnológica, ofreciendo soluciones soberanas que responden a las necesidades críticas de las empresas modernas. Juntos, estamos consolidando la capacidad de Europa para innovar y liderar en el panorama tecnológico global".



Por su parte, Olivier Lambert, CEO de Vates, afirmó: "Esta alianza con Eviden supone un fuerte respaldo a la legitimidad de Vates en el mercado de la virtualización. La decisión de Eviden de implantar nuestra solución internamente demuestra que Vates VMS puede actuar como una alternativa creíble a las soluciones propietarias estadounidenses en la mayoría de los entornos. Nos enorgullece colaborar con Eviden para reforzar la soberanía tecnológica europea y demostrar que Europa cuenta con todos los recursos necesarios para ofrecer alternativas sólidas y sostenibles a las soluciones no europeas".



