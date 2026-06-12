Evidencia científica constata que el consumo de lácteos mejora salud metabólica, muscular y ósea

Beneficios de los lácteos (1) - FEN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio de 2026. - El Libro Blanco de los Lácteos consta de siete módulos y 35 capítulos y con la firma de más de 50 autores. Esta publicación está coordinada por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y desarrollada en colaboración con InLac

Frente a la proliferación de bulos y modas alimentarias en torno a los lácteos, el 'Libro Blanco de los Lácteos' de la FEN sitúa el debate en su terreno: el de la evidencia científica. La obra, coordinada por Rosaura Leis Trabazo, recopila y ordena el conocimiento científico disponible de más alto nivel de evidencia sobre leche y derivados, y concluye que el consumo de lácteos —en el marco de una dieta variada y de estilos de vida saludables— se asocia a beneficios relevantes en salud metabólica, muscular y ósea.



Entre la evidencia revisada, el Libro Blanco recoge un resumen de revisiones sistemáticas que integra 22 metaanálisis con datos de cohortes seguidas hasta 30 años y con tamaños muestrales que superan las 500.000 personas. En ese conjunto, la mayoría de los estudios analizados apuntan a una asociación inversa entre la incidencia de diabetes tipo 2 y el consumo de lácteos, en análisis de alta robustez por tamaño y duración de seguimiento. También se concluye que el consumo de lácteos protege frente a la obesidad en niños y adolescentes.



En paralelo, en el capítulo dedicado a personas mayores —donde el foco es la salud global y el envejecimiento saludable— se recoge que el consumo de lácteos (incluidos los bajos en grasa, leche y yogur) se asocia de forma inversa con el desarrollo de síndrome metabólico y, por extensión, con el riesgo cardiovascular; además, se describen evidencias crecientes sobre un efecto protector de lácteos bajos en grasa en la presión arterial.



En el ámbito muscular, el Libro Blanco subraya la importancia de las proteínas lácteas —especialmente relevantes en personas mayores— y recoge un metaanálisis de ensayos clínicos en el que la suplementación con proteínas de base láctea junto con entrenamiento de resistencia muestra un efecto positivo sobre la masa magra; asimismo, se menciona que cantidades de proteína láctea en el rango de 14 a 40 g/día pueden aumentar significativamente la masa muscular apendicular en adultos mayores.



En salud ósea, el Libro Blanco destaca la contribución de los lácteos a la densidad mineral ósea y a la reducción del riesgo de osteoporosis recogiendo hallazgos derivados tanto de estudios observacionales como de intervención: desde asociaciones con menor riesgo de fractura (especialmente con lácteos fermentados) hasta reducciones relevantes de fracturas en determinados entornos tras incrementar la ingesta de lácteos.



La recomendación práctica: "al menos 3 lácteos al día", una pauta sencilla respaldada por la evidencia

El Libro Blanco recuerda que la mayoría de guías alimentarias recomiendan entre 2 y 4 raciones diarias de lácteos, según edad y circunstancias, y señala que aumentar el consumo para acercarlo a los niveles aconsejados contribuiría a mejorar la adecuación de nutrientes como el calcio. En etapas de alta demanda —como infancia y adolescencia— el propio texto enfatiza una pauta clara: en estas edades "se deben consumir al menos 3 lácteos al día", en el contexto de una alimentación variada y equilibrada.



Y, desde un punto de vista de "traslación a la vida real", el Libro Blanco incorpora una idea especialmente accionable para la población general: la ingesta recomendada de calcio puede alcanzarse mediante la toma diaria de 3 lácteos, destacando además su alta biodisponibilidad frente a otras fuentes dietéticas.



Esta recomendación —consolidada en la divulgación sectorial en España— se alinea con la narrativa impulsada por InLac desde hace años, que resume el consenso profesional en una pauta fácil de recordar: "3 lácteos al día", con rangos de 2–3 raciones para niños y adultos y 3–4 raciones en etapas o colectivos con necesidades incrementadas (embarazo/lactancia, adolescencia, deportistas o personas mayores).



En el Libro Blanco, esta orientación queda además conectada con el criterio científico de fondo: aportar, de forma regular, proteínas de calidad y minerales/vitaminas clave, y hacerlo con alimentos habituales, accesibles y culturalmente integrados.







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Autor: FEN