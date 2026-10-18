(Información remitida por la empresa firmante)

-EVIDENT amplía su cartera de soluciones de patología digital Pramana para dar soporte a laboratorios de pequeño y mediano tamaño

El nuevo escáner Pramana™ POD benchtop WSI ofrece digitalización autónoma, lo que permite a los laboratorios generar imágenes de portaobjetos completos listas para su análisis por parte de los patólogos, con una mínima intervención del operador.

NEEDHAM, Mass., 18 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Evident ha anunciado el escáner de digitalización de portaobjetos completos (WSI) Pramana™ POD, un nuevo sistema de sobremesa diseñado para ayudar a los laboratorios a obtener imágenes fiables. Desarrollado para laboratorios de pequeño y mediano tamaño, así como para aplicaciones especializadas dentro de instituciones de mayor envergadura, este escáner facilita la adopción de la patología digital.

A medida que los laboratorios de patología amplían sus flujos de trabajo digitales ante el aumento del volumen de casos y las exigencias operativas, requieren sistemas de escaneado que generen imágenes uniformes y de alta calidad, independientemente del tipo de muestra, y que, además, se integren en sus flujos de trabajo existentes. Evident ha diseñado el escáner Pramana POD para dar respuesta a estas necesidades, llevando la tecnología autónoma WSI de Pramana, ya consolidada, a laboratorios de menor tamaño.

"La tecnología WSI de Pramana ha tenido una excelente acogida en laboratorios de patología, tanto en centros médicos académicos como en redes de laboratorios en todo Estados Unidos", afirmó Prasanth Perugupalli, vicepresidente de Patología Digital de Evident. "Al integrar el control de calidad en el proceso de digitalización de portaobjetos completos, la tecnología Pramana ayuda a los laboratorios independientemente de su tamaño a reducir la necesidad de realizar controles de calidad posteriores al escaneado, así como los costes y retrasos que ello conlleva".

El escáner Pramana POD automatiza la obtención de imágenes mediante un sistema avanzado de localización de tejido, detección exhaustiva de etiquetas y selección automática del plano focal y del perfil de escaneo. Su función integrada de evaluación de la calidad de la imagen permite obtener preparaciones digitalizadas completas listas para su análisis por parte del patólogo, además de identificar aquellas digitalizaciones que podrían requerir una revisión adicional. La digitalización volumétrica captura múltiples planos focales, lo que facilita la selección de información focal nítida en toda el área escaneada; el sistema ofrece una resolución real de 40 aumentos (40X) con una capacidad de 25 preparaciones por hora, bajo condiciones determinadas.

La serie Pramana de escáneres autónomos WSI es idónea para la mayoría de las aplicaciones de microscopía de campo claro, incluyendo histopatología, biopsias con aguja gruesa, hematología, citología y microbiología.

"Los avances científicos avanzan con rapidez, pero la infraestructura de los laboratorios cambia lentamente", añadió Perugupalli. "Gracias al escáner Pramana POD, los laboratorios de pequeño y mediano tamaño pueden ampliar sus capacidades a medida que evolucionan sus necesidades".

Para obtener más información sobre el escáner de sobremesa Pramana POD WSI, visite evidentscientific.com/products/slide-scanners/pramana-pod.

Acerca de EVIDENTDurante más de 100 años, bajo el nombre de Olympus, establecimos el estándar de la industria en cuanto a precisión óptica en microscopía, ayudando al mundo a ver lo que antes permanecía oculto. Hoy, como Evident, seguimos ayudando a científicos, médicos e ingenieros a arrojar luz sobre lo invisible mediante soluciones de imagen avanzadas que combinan una óptica de gran prestigio con una innovación digital de vanguardia.

Nuestra gama de productos para las ciencias de la vida respalda la investigación, el diagnóstico clínico y la educación, ofreciendo un conjunto integral de métodos de visualización: desde la microscopía de campo claro y campo oscuro fundamentales en el sector hasta técnicas avanzadas como la fluorescencia, el análisis 4D y la patología digital. En el ámbito de la microscopía industrial, aportamos precisión y flexibilidad a través de microscopios láser de barrido, digitales y para semiconductores, diseñados para tareas que abarcan desde la inspección rutinaria hasta el control de calidad complejo y el análisis de procesos de fabricación.

Ya sea impulsando nuevas terapias, garantizando la integridad de los productos o explorando lo desconocido, Evident está definiendo una nueva era de descubrimiento mediante herramientas fáciles de usar que ayudan a desvelar respuestas ocultas y a hacer posibles nuevos y apasionantes avances.

Evident tiene su sede en Tokio y cuenta con el respaldo de centros de I+D y de fabricación en Japón, Estados Unidos, Alemania y China, además de operar a través de centros especializados en ventas y servicios en todo el mundo. Para obtener más información, visite EvidentScientific.com.

Solo para uso en investigación. No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico. Su futura disponibilidad clínica está sujeta a la autorización reglamentaria pertinente; tanto la situación reglamentaria como la disponibilidad pueden variar según el país. El rendimiento varía en función del tipo de muestra y del flujo de trabajo.

Pramana es una marca comercial de Evident Corporation o de sus filiales.

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