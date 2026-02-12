Cómo evitar los problemas de humedad en casa tras lluvias intensas e inundaciones - Humydry

Madrid, 12 de febrero.- Las lluvias intensas y los episodios de inundaciones que se están registrando en distintos puntos del país están teniendo un impacto directo en muchos hogares españoles. Más allá de los daños visibles, uno de los efectos más habituales tras varios días de precipitaciones continuadas es el aumento de la humedad en el interior de las viviendas. Condensación en ventanas, olor a humedad persistente, ambientes cargados o la aparición de moho en paredes, techos y armarios son algunas de las consecuencias más frecuentes. Ante esta situación, muchas familias se preguntan cómo eliminar la humedad en casa después de las lluvias y qué medidas son realmente eficaces. Desde Humydry, especialistas en soluciones antihumedad y control de la humedad en el hogar, insisten en la importancia de actuar con rapidez y comprender el origen del problema para evitar que la humedad se convierta en crónica.

Por qué aumenta la humedad ambiental tras lluvias intensas

Después de periodos prolongados de lluvias, la humedad relativa del aire interior puede elevarse incluso en viviendas que no han sufrido filtraciones directas de agua. Esto se debe a una combinación de factores habituales en este tipo de situaciones:

-Entrada de aire exterior con altos niveles de humedad.

-Menor ventilación natural durante los días de lluvia.

-Secado de ropa en el interior de la vivienda.

-Acumulación de vapor de agua en baños, cocinas y dormitorios.

Cuando la humedad supera el 60 %, aumentan notablemente las probabilidades de condensación, malos olores y proliferación de moho, problemas muy comunes tras temporales de lluvia o inundaciones.

Controlar la humedad: una medida clave tras un temporal

Regular los niveles de humedad interior es una de las acciones más eficaces para reducir sus efectos en el hogar una vez finalizado un episodio de lluvias intensas.

Los deshumidificadores de acción pasiva permiten absorber el exceso de humedad del aire de forma constante, ayudando a estabilizar el ambiente y a reducir la condensación en paredes, ventanas y superficies.

Entre los principales beneficios de mantener la humedad bajo control destacan:

-Ayuda a prevenir la aparición de moho tras lluvias o inundaciones.

-Reduce el olor a humedad en estancias cerradas.

-Mejora la calidad del aire interior y el confort diario.

-Protege muebles, ropa y calzado durante periodos de alta humedad.

Daños graves cuando el agua entra en la vivienda: actuar con rapidez es clave

Cuando las lluvias provocan inundaciones y entrada directa de agua en la vivienda, la situación va más allá del exceso de humedad ambiental. En estos casos, los expertos recomiendan actuar de inmediato para minimizar riesgos estructurales, sanitarios y de salubridad.

El primer paso tras una inundación es retirar el agua acumulada y limpiar en profundidad las zonas afectadas. Los muebles, alfombras, colchones y objetos que hayan permanecido empapados durante horas o días suelen retener humedad en su interior y, en muchos casos, deben retirarse y desecharse para evitar la proliferación de moho, bacterias y olores persistentes.

La higiene y la ventilación son fundamentales en esta fase inicial. Una vez realizada la limpieza y retirados los elementos dañados por el agua, comienza una segunda etapa clave: favorecer el secado progresivo del ambiente y de los materiales que han quedado húmedos.

En este punto, una vez eliminada el agua y saneadas las superficies, mantener la humedad ambiental bajo control resulta esencial para acelerar el proceso de secado y reducir el riesgo de problemas posteriores. Es aquí cuando entran en juego los deshumidificadores de acción pasiva.

Cómo afecta el exceso de humedad a la salud

Mantener un ambiente interior con niveles elevados de humedad no solo afecta al estado de la vivienda, sino que también puede tener consecuencias directas sobre la salud, especialmente cuando la situación se prolonga en el tiempo.

Diversos organismos de salud coinciden en que un ambiente húmedo favorece la proliferación de moho, ácaros y otros microorganismos que pueden provocar o agravar distintos problemas de salud.

Entre los efectos más habituales asociados a la humedad destacan:

-Empeoramiento de problemas respiratorios como asma, bronquitis o alergias.

-Irritación de ojos, nariz y garganta.

-Mayor sensibilidad en niños, personas mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

-Dolores de cabeza, fatiga y sensación de malestar general.

Por este motivo, controlar la humedad interior no solo ayuda a proteger la vivienda, sino que también es una medida preventiva para cuidar la salud y el bienestar diario.

Recomendaciones prácticas tras lluvias intensas o inundaciones

Los expertos en control de humedad aconsejan seguir una serie de pautas básicas después de un temporal para evitar problemas a medio y largo plazo:

-Ventilar la vivienda siempre que las condiciones exteriores lo permitan.

-Evitar secar ropa en el interior durante periodos de alta humedad.

-Colocar deshumidificadores en zonas clave como baños, dormitorios, armarios o trasteros.

-Revisar paredes y techos para descartar filtraciones activas.

-Actuar con rapidez para evitar la aparición de moho y olores persistentes.

No todas las humedades se solucionan igual

Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier problema de humedad tiene la misma solución. Desde Humydry recuerdan que es fundamental diferenciar el tipo de humedad antes de actuar.

Los productos antihumedad están diseñados para regular la humedad ambiental, pero no corrigen problemas estructurales como:

-Filtraciones de agua a través de paredes o cubiertas.

-Humedades por capilaridad.

-Daños estructurales o grietas en la vivienda.

En estos casos, es imprescindible reparar primero la causa de origen. Una vez solucionado el problema estructural, los deshumidificadores ayudan a reducir la humedad residual y a mantener niveles adecuados en el interior del hogar.

Humydry, referente en el control de la humedad en el hogar

Con más de 40 años de experiencia, Humydry se ha consolidado como una marca de referencia en soluciones antihumedad para el hogar. Sus productos están diseñados para ayudar a controlar la humedad de forma sencilla, sin consumo eléctrico ni necesidad de obras, con resultados especialmente visibles en épocas de lluvias intensas, inundaciones o alta humedad.

Además, los deshumidificadores Humydry funcionan con un sistema de recargas reutilizable, lo que los convierte en una solución práctica, duradera y respetuosa con el entorno para mantener el hogar en condiciones óptimas durante todo el año.

