Evite las listas de espera y coma en los mejores restaurantes del mundo con OAD TRAVEL

(Información remitida por la empresa firmante)

- OAD Travel es la primera plataforma integrada de reservas de restaurantes y hoteles que garantiza el acceso a las mesas más demandadas del mundo.

- OAD Travel, que se lanzará inicialmente con paquetes en toda España, permite a los huéspedes reservar hoteles de lujo junto a los restaurantes más buscados del mundo, incluidos Disfrutar (Barcelona), Azurmendi (San Sebastián) y DiverXO (Madrid).

- OAD Travel es presentado por el equipo detrás de Opinionated About Dining (OAD), que ha integrado sus OAD Guides regionales y sus listas de mejores restaurantes con la plataforma de viajes para brindar a los gastroturistas reseñas concisas e informativas de los mejores restaurantes de Europa.

LONDRES, 20 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- La primera plataforma integrada de reservas de restaurantes y hoteles, OAD Travel, ha comenzado a ofrecer paquetes en los principales destinos culinarios de España (Barcelona, San Sebastián y Madrid) para viajes a partir de febrero de 2024. Planes de paquetes en Londres, París y Copenhague, entre otros destinos gastronómicos populares, se anunciarán a finales de este año.

Nunca antes se habían combinado los dos ejes de las vacaciones de lujo: hoteles y restaurantes. OAD Travel ofrece una solución digital perfecta que simplifica las escapadas gastronómicas de los viajeros al encargarse de las reservas de mesa difíciles de asegurar y al mismo tiempo asegurar habitaciones en los hoteles más lujosos.

Al reservar un paquete a través de la plataforma OAD Travel, los huéspedes pagan la tarifa estándar publicada por su habitación de hotel y obtienen reservas en sus restaurantes seleccionados sin coste adicional. Las reservas en restaurantes incluyen un gasto mínimo en bebidas más una selección de menús de degustación que se pagan en su totalidad en el momento de la reserva.

La influencia de premios de alta cocina como Michelin, World's 50 Best Restaurants y nuestra propia clasificación OAD Top Restaurants puede hacer que sea extremadamente difícil para las personas conseguir mesas en estos restaurantes. No solo eliminamos el dolor de cabeza de conseguir reservas para cenar en la lista de deseos, sino que también nos encargamos del alojamiento en los mejores hoteles de la ciudad…. y sin agregar márgenes que defraudarían a nuestros huéspedes o socios de restaurantes. Steve Plotnicki, fundador de OAD Travel y Opinionated About Dining

LANZAMIENTO DE OAD TRAVEL - ESPAÑALa primera oferta de OAD Travel permitirá a los huéspedes reservar paquetes de viaje en Madrid, Barcelona y San Sebastián con una selección de hoteles de primer nivel que incluyen Mandarin Oriental (Madrid), The Ritz-Carlton Hotel Arts (Barcelona) y Hotel Maria Cristina (San Sebastián), además de reservas garantizadas en una selección de restaurantes que incluyen DiverXO , Smoked Room , Desde 1911 y Deessa (Madrid), Disfrutar , Enigma , Cocina Hermanos Torres , Alkimia y Lasarte (Barcelona) y Asador Etxebarri , Rekondo , Elkano , Arzak , Azurmendi (San Sebastián).

www.oadtravel.com / @oadtravel

KIT DE PRENSA E IMÁGENES DE OAD TRAVEL AQUÍ

OAD TRAVEL - Resumen de datos

- La plataforma OAD Travel se lanza en enero de 2024, para viajes que comiencen en febrero de 2024.

- Creado por el equipo detrás de Opinionated About Dining (OAD), la fuente líder de clasificaciones globales de restaurantes para comensales devotos.

- OAD Travel es la primera plataforma integrada de reservas de hoteles y restaurantes que ofrece acceso garantizado a las mesas más demandadas del mundo.

- El lanzamiento ofrecerá reservas en los destinos gastronómicos más populares de España, incluidos Barcelona, Madrid y San Sebastián. Los destinos posteriores incluirán Londres, París y Copenhague, entre otros.

- OAD Travel Packages incluyen reservas en hoteles y restaurantes de primer nivel. Todas las reservas en restaurantes incluyen un gasto mínimo en bebidas y una selección de menús degustación.

- OAD Travel solo proporciona servicios de reserva. Para solicitudes especiales, como preferencias alimentarias, alergias alimentarias, restricciones dietéticas o cambios en los horarios de reserva, deben dirigirse directamente al restaurante.

- OAD Travel proporciona crédito para alimentos y servicios por el importe especificado en los detalles del paquete de viaje. En caso de que un huésped agregue otros servicios del hotel, bebidas, alimentos o artículos que no estén incluidos dentro de su paquete, pagará directamente al restaurante u hotel.

ACERCA DE OPINIONATED ABOUT DINING (OAD)

Opinionated About Dining es la única encuesta gastronómica que tiene en cuenta la experiencia en su sistema de clasificación. OAD fue creado en 2004 por Steve Plotnicki, proclamado "rey de los bloggers" por el crítico de restauración británico Jay Rayner.

Funcionando originalmente como un blog para documentar sus hazañas gastronómicas personales, Plotnicki rápidamente identificó la frustración generalizada con la fiabilidad de las guías gastronómicas en el mercado y reconoció la necesidad de una manera de capturar con mayor precisión el movimiento de la cultura gastronómica global. En la actualidad, las listas globales de restaurantes de OAD y las OAD Guides recientemente publicadas se basan en más de 200.000 reseñas aportadas por más de 6.000 personas.

ACERCA DE OAD TRAVEL

OAD Travel es la primera plataforma integrada de reservas de restaurantes y hoteles que garantiza el acceso a las mesas más demandadas del mundo. Al reservar un paquete a través de la plataforma OAD Travel, los huéspedes pagan la tarifa estándar publicada por su habitación de hotel y obtienen reservas en sus restaurantes seleccionados sin coste adicional. Las reservas en restaurantes incluyen un gasto mínimo en bebidas y una selección de menús de degustación, que se pagan en su totalidad al realizar la reserva. OAD Travel es presentado por el equipo detrás de Opinionated About Dining (OAD), la fuente líder de clasificaciones y guías globales de restaurantes para comensales devotos, que ha integrado sus OAD Guides regionales y listas de los mejores restaurantes a la plataforma de viajes para proporcionar a los turistas gastronómicos con reseñas concisas e informativas de los mejores restaurantes de Europa.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Gp_loU9ERhE Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2339563/OAD_travel_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/evite-las-listas-de-espera-y-coma-en-los-mejores-restaurantes-del-mundo-con-oad-travel-302066456.html