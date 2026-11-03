Evoflor: el sistema con IA que impulsa a la nueva generación de floristerías - Evoflor

(Información remitida por la empresa firmante)

Llega a España Evoflor, la plataforma estadounidense creada solo para floristerías que une gestión, venta online, reparto, contabilidad, marketing y que usa inteligencia artificial para quitarle horas de trabajo al florista.

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- Las floristerías españolas han vivido durante décadas entre libretas de pedidos, mensajes de WhatsApp y hojas de Excel. Evoflor, un sistema nacido en Estados Unidos y diseñado exclusivamente para el sector floral, abre ahora sus puertas en España para cambiar eso. La plataforma reúne en un solo lugar todo lo que necesita una floristería moderna: tomar pedidos, venderlos por internet, organizar el reparto, controlar el coste de cada ramo y ver, en tiempo real, cómo van los números del negocio.

Un oficio artesanal gestionado a mano

Una floristería vende un producto perecedero, con picos de demanda brutales en San Valentín, el Día de la Madre o Todos los Santos. Cada pedido tiene su dedicatoria, su hora de entrega y su dirección. Muchas veces todo eso se apunta en un papel o se queda perdido en un chat.

El resultado es conocido en el sector: pedidos que se olvidan, repartos mal organizados y ramos que se venden sin saber si dejan margen. Los programas de gestión genéricos no ayudan, porque no entienden cómo funciona una floristería: no saben qué es una receta de ramo, un tallo o una entrega sorpresa.

Hecho solo para floristerías

Evoflor no es un programa de tienda adaptado. Es un sistema pensado desde el primer día para el negocio floral, y se ha construido codo con codo con una floristería real en España, que lo usa a diario para gestionar sus pedidos, su reparto y su tienda online.

Esa especialización se nota en los detalles. El sistema calcula el coste de un ramo flor a flor, sabe que una dedicatoria nunca debe aparecer en el mensaje que recibe quien regala, y organiza el día en torno a las entregas, que es como piensa un florista. Sirve tanto a la floristería de barrio como a la especializada en bodas y eventos, y funciona desde el ordenador del mostrador o desde el móvil.

Evoflor nació pensando en la floristería de mi madre. Vi de cerca cómo ella y su equipo, con muchísimo talento, perdían horas cada día apuntando pedidos en papel, buscando direcciones en WhatsApp y cuadrando números a final de mes. Probamos los programas que había y ninguno entendía cómo trabaja un florista. Así que decidimos construir el sistema que nos habría gustado tener: uno que haga el trabajo pesado para que el florista pueda dedicarse a lo que mejor sabe hacer, crear, explica James, fundador de Evoflor.

La inteligencia artificial, al servicio del mostrador

La gran apuesta de Evoflor es usar la inteligencia artificial donde de verdad ahorra tiempo, sin complicarle la vida al florista. Algunos ejemplos que ya funcionan:

1-Dictar un pedido. El florista habla al móvil (un ramo de rosas rojas para mañana a las once, calle Colón 12, con tarjeta) y el sistema rellena el pedido solo.

2-Pedidos desde WhatsApp. La IA lee la conversación con el cliente y convierte el mensaje en un pedido completo: producto, fecha, dirección y dedicatoria.

3-Asistente de ventas por WhatsApp. Un asistente virtual atiende a los clientes de la floristería con las indicaciones del propio florista, propone ramos y ayuda a cerrar la venta.

4-Albaranes y facturas sin teclear. El sistema lee las facturas de proveedores y los albaranes de compra y los registra sin que nadie tenga que copiarlos a mano.

La idea es sencilla: que el florista dedique su tiempo a las flores y no al papeleo.

Herramientas para vender más

La nueva generación de floristas no quiere solo gestionar: quiere crecer. Por eso Evoflor incluye herramientas comerciales que antes solo estaban al alcance de las grandes cadenas.

1-Tienda online propia, con catálogo de ramos, encargos por ocasión y cobro con tarjeta, conectada directamente con los pedidos de la tienda física.

2-Club de clientes, un programa de fidelización con regalos y ventajas para que el cliente vuelva.

3-Recordatorios automáticos. Si alguien compró flores por un aniversario o un cumpleaños, el sistema le avisa el año siguiente antes de la fecha.

4-Email y SMS marketing, con campañas para las fechas clave del calendario floral y envíos automáticos tras cada compra.

5-Seguimiento del pedido, un enlace para que el cliente sepa en todo momento cuándo llega su ramo.

Un sistema que se adapta a cada negocio

No hay dos floristerías iguales, y Evoflor se configura según cómo trabaja cada una. El dueño decide qué módulos usa y qué ve cada persona de su equipo.

1-Pedidos y caja: venta en mostrador, pedidos por encargo, tickets y facturación en el mismo sitio.

2-Reparto inteligente: las entregas se reparten solas entre repartidores según la zona, con rutas optimizadas y una vista móvil para el repartidor.

3-Recetas de ramos: cada ramo tiene su receta, con el coste de cada flor y el margen que deja.

4-Compras y stock: pedidos al mayorista y control opcional del inventario, que se descuenta solo con cada venta.

5-Bodas y eventos: presupuestos y propuestas profesionales que el cliente acepta desde un enlace.

Todos los números, a la vista del dueño

Pocos dueños de floristería saben con exactitud cuánto ganan con cada ramo o qué mes les deja más beneficio. Evoflor les da esa visibilidad sin necesidad de ser expertos en contabilidad.

El panel de ventas muestra la facturación por día, mes y trimestre, y la compara con la misma fecha del año anterior. El módulo de finanzas presenta la cuenta de resultados del negocio, con los gastos clasificados automáticamente y la conexión con el banco. Y el análisis de clientes indica quiénes compran más, quiénes han dejado de venir y a quién conviene llamar.

Con esa información, el florista decide con datos: qué ramos promocionar, cuándo reforzar el equipo o qué precios revisar.

Un sector que empieza a transformarse

La floristería española está viviendo un relevo generacional. Los nuevos floristas venden por Instagram, reciben encargos por WhatsApp y compiten con grandes plataformas de envío de flores. Para ellos, trabajar con papel y Excel ya no es una opción.

Evoflor quiere ser la herramienta de esa nueva generación: un sistema especializado, con inteligencia artificial integrada y precios pensados para el pequeño comercio. Incluye un plan gratuito para empezar y planes de pago para las floristerías que quieren vender online, repartir o controlar sus finanzas.

Las floristerías españolas tienen un talento enorme, pero han trabajado con herramientas de otra época. La nueva generación de floristas no quiere elegir entre crear y gestionar: quiere las dos cosas. Con Evoflor, una floristería de barrio puede tener su tienda online, fidelizar a sus clientes y conocer sus números como una gran cadena, sin perder su esencia. Ese es el cambio que queremos impulsar en España, añade James.

Sobre Evoflor

Evoflor es una plataforma de gestión y venta para floristerías, desarrollada por la compañía estadounidense International Flower Technology LLC, que ahora extiende su actividad a España. Más información y demostraciones en evoflor.com.

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