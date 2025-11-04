Evrotrust obtiene una inversión de 6,6 millones de euros de 3TS Capital Partners para acelerar su expansión europea

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta financiación acelerará la expansión de la compañía y apoyará a empresas y ciudadanos en el cumplimiento de la normativa eIDAS 2.0.

BERLIN, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Evrotrust, proveedor europeo líder de servicios de identidad y confianza cualificada (QTSP), ha anunciado una inversión de 6,6 millones de euros procedente del fondo TCEE Fund IV, asesorado por 3TS Capital Partners, destinada a acelerar su expansión en DACH y CEE. Esta operación refuerza la estrategia de Evrotrust de ampliar su cartera de soluciones de identidad digital, firma electrónica y onboarding, conforme al marco unificado regulatorio europeo de eIDAS 2.0.,.

Evrotrust ofrece una plataforma integral de identidad digital reutilizable conforme al reglamento eIDAS de la UE, que incluye verificación remota de identidad (KYC/KYB), firmas electrónicas cualificadas (QES), sellos de tiempo electrónicos cualificados y servicios de entrega electrónica cualificada.

Reconocida como sistema de identificación electrónica (eID) notificado a la UE, Evrotrust está auditada y supervisada a nivel europeo con un alto nivel de garantía, y aparece en la Lista de Confianza de UE para servicios de confianza cualificados. Actualmente da soporte a más de 2 millones de usuarios de 61 nacionalidades y a más de 200 empresas en 11 países.

El marco actualizado de identidad digital europea, eIDAS 2.0 (Reglamento UE 2024/1183), en vigor desde el 20 de mayo de 2024, establece la obligatoriedad de monederos de identidad digital interoperables y reutilizables en toda la Unión Europea, amonizando los servicios de confianza.

"La identidad digital se está convirtiendo en un pilar fundamental de la infraestructura digital europea. La tecnología y la visión de Evrotrust la posicionan como líder regional, y nos complace apoyar su siguiente fase de expansión", afirmó Pekka Mäki, socio director de 3TS.

En Alemania y Austria, Evrotrust facilita flujos de registro y firma automatizados y conformes que reducen costes y abandonos, manteniendo el cumplimiento con los requisitos de KYC, AML y eIDAS 2.0. Las empresas pueden unificar la verificación de identidad, las firmas electrónicas y la entrega electrónica en una plataforma auditable que respeta idiomas y normativas de datos locales. Los ciudadanos se benefician de un acceso más sencillo y seguro¿ a servicios financieros, sanitarios, educativos y públicos gracias a credenciales compatibles con monederos digitales, que garantizan el reconocimiento transfronterizo y la protección contra el fraude.

"Nuestro objetivo es simplificar al máximo la verificación de identidad diaria para usuarios y empresas en Alemania, Austria y la región CEE, facilitando procesos como abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato", declaró Konstantin Bezuhanov, consejero delegado de Evrotrust.

La Década Digital de la UE fija el objetivo de alcanzar una adopción del 80 % de las carteras EUDI en 2030, haciéndolas obligatorias para usos públicos y privados. Se estima que el mercado de firma electrónica se multiplique por diez, pasando de €2.330 millones de euros en 2025 a €23.050 millones en 2032, lo que subraya la magnitud y la urgencia de la oportunidad que Evrotrust está abordando en las regiones CEE y DACH.

Acerca de Evrotrust

Evrotrust es un proveedor líder de servicios de identidad y confianza cualificada que ayuda a empresas y administraciones públicas a transformarse digitalmente y a construir canales digitales sostenibles. Su plataforma integral permite la identificación electrónica remota y la firma digital cualificada, facilitando a los usuarios registrarse y autenticarse en cualquier servicio desde su smartphone.

www.evrotrust.com

Acerca de 3TS Capital Partners

3TS Capital Partners es una firma europea de capital de crecimiento especializada en empresas tecnólogicas, , de medios de comunicación y servicios digitales. Con más de 450 millones de euros gestionados y el respaldo de inversores como EIF, Tesi, Cisco, EBRD y Erste, 3TS combina financión sólida , apoyo estratégico y una amplia red de contactos en Europa y los Estados Unidos para impulsar el crecimiento de empresas innovadoras.

