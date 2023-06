EW Group firma con Sinopharm, la mayor empresa de atención médica de China

(Información remitida por la empresa firmante)

PETALING JAYA, Malaysia, 16 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- European Wellness Biomedical Group (EW Group), anunció su asociación con HK VJM Ltd (en representación de Sinopharm Cloud Health Technology (Guandong) Co. y Sinopharm Traditional Chinese Medicine (Foshan) Co.) y NCL Solutions Sdn Bhd el 15 de abril de 2023 en One hotel mundial.

EW Group representado por el presidente, profesor Dato' Sri Dr. Mike Chan, y HK VJM Ltd estuvo representada por Guo Liang, mientras que NCL Solutions Sdn Bhd estuvo representada por Madame Cindy Chong Seau Joon.

EW Group ofrecerá sus conocimientos y experiencia en investigación, desarrollo, formulación y producción de productos nutracéuticos, cosmecéuticos y para el cuidado de la piel, y productos terapéuticos, mientras que Sinopharm aprovechará su alcance global y su red de distribución para ayudar a EW Group a alcanzar mayores alturas en el escenario mundial. Más de 1.000 SKU de los productos patentados de EW Group se venderán y distribuirán bajo Sinopharm.

La asociación incluirá el desarrollo de productos de marca compartida y la creación de centros de salud de clase mundial, que estarán equipados con tecnología de punta y contarán con profesionales de la salud altamente capacitados. A través de esta colaboración, ambas partes tienen como objetivo llevar servicios y productos de atención médica de clase mundial a un público más amplio y proporcionar soluciones de atención médica accesibles, asequibles e innovadoras a personas de todo el mundo.

Sinopharm es uno de los grupos de atención médica más grandes de China, con más de 128.000 empleados, 1.100 filiales y una cadena completa en la industria que cubre una variedad de departamentos. Las líneas de producción del grupo están aprobadas por la FDA de Estados Unidos y las autoridades de la UE y están precalificadas por la OMS, obteniendo un reconocimiento sustancial durante la pandemia de coronavirus por su desarrollo y distribución de la vacuna Sinopharm.

Esta asociación permitirá a EW Group entrar en el mercado de China y sus ingresos. Al colaborar con expertos locales, EW Group puede obtener información sobre el mercado local y personalizar su producto para satisfacer las necesidades y preferencias específicas de los consumidores chinos. La firma marca un hito importante para el negocio de EW Group en el mercado de China y presenta oportunidades de crecimiento para la empresa en el negocio de consumo y bienestar.

Con esta colaboración, ambas partes unirán a dos gigantes de la industria de la salud para ofrecer servicios y productos de atención médica de primer nivel a personas de todo el mundo. La colaboración mejorará la disponibilidad de tratamientos médicos alternativos, desarrollará nuevos productos y transferirá conocimientos y habilidades a millones de personas.

European Wellness Biomedical Group

Un grupo europeo galardonado, más conocido por sus desarrollos pioneros en terapias de células madre precursoras (progenitoras) específicas de órganos, péptidos biológicos y sintéticos, medicina regenerativa biológica, inmunoterapias y nutracéuticos y cosmecéuticos.

Las divisiones comerciales multinacionales de EW Group incluyen investigación y desarrollo, biofabricación, academias biomédicas, hospitales y centros de bienestar y distribución de productos nutracéuticos en 80 países de todo el mundo. EW Group también posee y opera una red creciente de hospitales y centros médicos acreditados internacionalmente que se especializan en biomedicina regenerativa y centros de bienestar de lujo en todo el mundo. EW Group tiene su sede en Alemania y Malasia (Asia Pacífico) con investigación en Alemania, Suiza, República Checa y Reino Unido.

