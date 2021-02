EW Nutrition adquiere el negocio de Feed Quality y Pigmentos de Novus International

VISBEK, Alemania, 1 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- EW Nutrition, un proveedor global de soluciones de nutrición animal, anunció hoy que ha adquirido el negocio de Pigmentos y Feed Quality de Novus International, Inc. Según los términos del acuerdo, EW Nutrition se convierte en el propietario de marcas de renombre mundial como el conservante de piensos Santoquin®, el auxiliar de procesamiento para molinos de piensos SURF ? ACE® y el ingrediente de piensos Agrado®. La adquisición también da propiedad de EW Nutrition de una planta de producción de última generación en Constantí, España.

"Esta transacción aportará valor adicional a nuestros clientes, reforzando aún más la posición de mercado global de EW Nutrition, y el aumento de su cartera de productos y alcance geográfico ", dice Michael Gerrits, Director General de EW Nutrition. "Los productos adquiridos respaldarán aún más la misión de EW Nutrition de mitigar el impacto de la resistencia a los antimicrobianos proporcionando soluciones integrales de nutrición animal."

Dan Meagher, presidente y CEO de Novus International, Inc., explicó que la venta es parte del Proyecto Destiny de Novus, un plan de varios años para transformar a la compañía en el proveedor líder de la industria en salud animal a través de soluciones de nutrición al enfocar sus recursos en plataformas y tecnologías emergentes.

"Nos complace haber encontrado un propietario comprometido para estas plataformas para que puedan seguir aportando valor a la industria", dijo Meagher. "Este evento es un hecho importante en nuestro viaje en el Proyecto Destiny. Ahora que nuestras plataformas de Feed Quality y Pigmentos están en buenas manos con EW Nutrition, estamos emocionados de enfocar nuestras energías en desarrollar tecnologías nuevas e innovadoras en soluciones de nutrición significativas para nuestros clientes ".

La transacción se firmó el 29 de diciembre de 2020. Un sólido acuerdo de servicios entre las empresas rige las actividades críticas para garantizar que los clientes reciban apoyo durante la transición.

Los detalles financieros de la venta son confidenciales.

Acerca de EW Nutrition

EW Nutrition es una compañía global de nutrición animal que ofrece a los integradores, productores de alimentos balanceados y granjeros automezcladores, soluciones integrales enfocadas en el cliente para el manejo de la salud intestinal, reducción de antibióticos, nutrición de animales jóvenes, manejo de riesgo de toxinas y más. www.ew-nutrition.com [http://www.ew-nutrition.com/]

Acerca de Novus International

Novus International, Inc. es líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones de nutrición y salud animal para la industria agrícola. El portafolio de Novus incluye suplementos alimenticios ALIMET® y MHA®, oligoelemento quelatado MINTREX®, aditivo alimenticio enzimático CIBENZA®, aditivo alimenticio NEXT ENHANCE®, ácido alimenticio nutricional ACTIVATE® y otros ingredientes especiales. Novus es propiedad privada de Mitsui & Co., Ltd. y Nippon Soda Co., Ltd. con sede en Saint Charles, Missouri, EE. UU., Novus atiende a clientes de todo el mundo. www.novusint.com [http://www.novusint.com/].

Contactos

Novus International, Inc.: Elizabeth Davis, Elizabeth.Davis@NovusInt.com[mailto:Elizabeth.Davis@NovusInt.com]

EW Nutrition GmbH: Pia Becker, pia.becker@ew-nutrition.com[mailto:pia.becker@ew-nutrition.com]

Sitio Web: http://www.ew-nutrition.com//