Ewald Frie gana el Premio Alemán del Libro de No Ficción 2023 por su libro “Ein Hof und elf Geschwister“

Fráncfort del Méno/Hamburgo, 1 de junio de 2023 (News Aktuell).-

El ganador del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2023 es Ewald Frie. El escritor recibe el galardón por su obra “Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland“ (Una granja y once hermanos. La silenciosa despedida de la vida rural en Alemania) (editorial C.H.Beck).

Los motivos del jurado:

“La despedida silenciosa de la vida rural acontece en todos los sitios. Ewald Frie presenta una perspectiva sorprendente y personal sobre este proceso de tranformación. El escritor toma como ejemplo a su familia de la Llanura de Münster y describe las tensiones que se han desarrollado entre la ciudad y el campo y que nos ocupan intensamente en la actualidad. Con un lenguaje asombrosamente sencillo a la vez que poético, Frie accede a un mundo en transformación de manera empática, pero nunca nostálgica. Partiendo de las entrevistas con sus hermanos, Ewald Frie ha escrito un libro de no ficción histórico, profundo, cercano a la vez y entretenido. Esta historia de lo cotidiano emprende su camino con detalles fáciles de pasar por alto y acaba presentado grandes pensamientos. Un ejemplo inspirador de una innovadora escritura histórica.”

Los miembros del jurado del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2023 son: Julika Griem (Instituto de Humanidades de Essen), Stefan Koldehoff (estación radiofónica Deutschlandfunk), Michael Lemling (librería Lehmkuhl), Markus Rex (Instituto Alfred Wegener), Jeanne Rubner (Universidad Técnica de Múnich), Adam Soboczynski (Die ZEIT) y Mirjam Zadoff (centro de documentación sobre el nacionalsocialismo de Múnich).

También estaban nominados al galardón los siguientes títulos:

Omri Boehm: Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität (Propyläen Verlag), Teresa Bücker: Alle_Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit (Ullstein), Judith Kohlenberger: Das Fluchtparadox. Über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen (Verlag Kremayr & Scheriau), Meron Mendel: Über Israel reden. Eine deutsche Debatte (Verlag Kiepenheuer & Witsch), Hanno Sauer: Moral. Die Erfindung von Gut und Böse (Piper Verlag), Martin Schulze Wessel: Der Fluch des Imperiums. Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte (Verlag C.H.Beck), Elisabeth Wellershaus: Wo die Fremde beginnt. Über Identität in der fragilen Gegenwart (Verlag C.H.Beck).

Con el Premio Alemán del Libro de No Ficción la fundación Buchkultur und Leseförderung de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes otorga el premio al libro de no ficción del año. Este galardón premia a un libro de no ficción, originalmente escrito en alemán, que impulse el debate social.

El promotor principal del premio es la fundación del Deutsche Bank; también apoya el galardón la ciudad de Hamburgo y la fundación de ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius. La ministra de cultura Claudia Roth apoya el Premio Alemán del Libro de No Ficción.

