Ex ejecutivo de CBRE, Paul Saville-King, nombrado Director Ejecutivo del Grupo en Unispace

Líder en estrategia, diseño y construcción integrados para guiar a Unispace en su próxima fase de crecimiento global

LONDRES, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Unispace, líder global en estrategia, diseño y construcción integrados de espacios de trabajo, anunció hoy el nombramiento de Paul Saville-King como Director Ejecutivo del Grupo (Group Chief Executive Officer), con efecto a partir de febrero de 2026.

"Paul aporta la combinación adecuada de experiencia en la industria, liderazgo global y visión estratégica para la etapa que atraviesa Unispace", afirmó Jodi Ingham, Directora General de PAG. "Vemos este nombramiento como un paso importante para fortalecer el negocio y respaldar su próxima fase de crecimiento".

Paul se incorpora desde CBRE, la mayor empresa de servicios inmobiliarios comerciales del mundo, donde ocupó una serie de cargos ejecutivos de alto nivel, más recientemente como Chief Product Officer de Global Workplace Solutions y anteriormente como Presidente Global de Project Management. En estos roles, lideró a más de 10.000 profesionales a nivel global y se desempeñó como Chief Transition Officer en la inversión estratégica de CBRE en Turner & Townsend. Anteriormente en su carrera, Paul formó parte del consejo de Norland Managed Services durante diez años y pasó diecisiete años en funciones técnicas, operativas y de liderazgo en Honeywell.

"La importancia del lugar de trabajo está cambiando de manera fundamental", señaló Paul Saville-King. "Unispace es una de las muy pocas empresas a nivel mundial que puede integrar de forma genuina la estrategia, el diseño y la construcción para crear espacios de trabajo que impulsen el desempeño organizacional, y no solo que alojen personas. Espero con entusiasmo trabajar con el equipo y con nuestros clientes para cumplir esa promesa".

En su rol como CEO del Grupo, Paul se enfocará en fortalecer el modelo global integrado de entrega de Unispace, profundizar las alianzas sectoriales y apoyar a los clientes mientras navegan por las cambiantes condiciones del mercado inmobiliario en los mercados globales.

Acerca de Unispace

Unispace es un líder global en estrategia, diseño y construcción integrados de espacios de trabajo, con más de 600 empleados en 27 estudios ubicados en 13 países de América del Norte, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Al integrar estrategia, diseño y construcción desde el inicio, Unispace acompaña a sus clientes en la gestión de cambios complejos en sus portafolios, en sectores como tecnología, ciencias de la vida, legal, financiero y servicios profesionales, creando espacios que despiertan el talento de las personas para impulsar el desempeño, la cultura y el crecimiento a largo plazo.

