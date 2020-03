COMUNICADO: Exaptive se une a la Fundación Bill y Melinda Gates para lanzar la Ciudad Cognitiva COVID-19

Luchar contra una pandemia mundial requiere colaboración mundial. La Ciudad Cognitiva COVID-19 utiliza la ciencia de los datos para facilitar la resolución de problemas relacionados con el coronavirus basada en la exaptación.

OKLAHOMA CITY, 20 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Exaptive, Inc., en colaboración con la Fundación Bill y Melinda Gates, ha creado un entorno en línea, gratuito y abierto al público, llamado "ciudad cognitiva", que se centra en combatir la pandemia que está asolando el mundo: el COVID-19. La Ciudad Cognitiva COVID-19 es un espacio único donde se catalogan conjuntos de datos, análisis, herramientas, artículos y preguntas de investigación de toda la comunidad mundial acerca de esta enfermedad. Del mismo modo que se ha demostrado que en las ciudades físicas se producen innovaciones repetidamente gracias a la diversa red de interacciones de sus miembros, una ciudad cognitiva utiliza datos y analíticas de redes para impulsar colaboraciones de investigación novedosas entre investigadores, científicos de datos, legisladores y ciudadanos preocupados.

La Ciudad COVID-19 está abierta al público y diseñada para crecer con las contribuciones de sus usuarios. Exaptive y sus socios creen que la innovación no es trabajo de genios solitarios, sino de redes colaboradoras conectadas. A medida que se publican más datos e información sobre el COVID-19, la Ciudad COVID-19 actúa como lugar común para catalogar la creciente cantidad de conocimiento sobre la enfermedad. Gracias a las visualizaciones interactivas y a los algoritmos de redes, la Ciudad COVID-10 conecta equipos interdisciplinarios que habitualmente no trabajarían juntos y les ayuda a encontrar recursos menos obvios que, de otro modo, escaparían a sus búsquedas.

"Los virus como el del COVID-19 se propagan rápidamente, pero el desarrollo de vacunas y tratamientos para detenerlos avanza lentamente", explicó Mark Suzman, consejero delegado de la Fundación Bill y Melinda Gates. "Si queremos que este mundo esté a salvo de epidemias como el COVID-19, especialmente las personas más vulnerables, necesitamos encontrar un modo de hacer que la investigación y el desarrollo avancen más rápido. Para ello se necesita que gobiernos, empresas privadas y organizaciones filantrópicas actúen rápido para financiar el I+D".

"En las dos últimas décadas hemos sido testigos del tremendo crecimiento de las redes sociales y la ciencia de datos", dijo Dave King, consejero delegado de Exaptive, Inc.". Ahora que nos enfrentamos al COVID-19 debemos combinar el poder de las dos. Un reto como este no requiere solo de una red social, sino de una red cognitiva en la que todo el mundo que trabaje en el problema pueda contribuir al trabajo de los otros y evitar perder el tiempo recreando análisis que ya se han hecho, o reinventando herramientas que ya se han fabricado. Al construir una red con los resultados intermedios de varios equipos, no solo facilitamos que la investigación avance más rápido, sino que también facilitamos el pensamiento lateral que da pie a encontrar soluciones innovadoras".

Cualquiera puede acceder a la Ciudad COVID-19 en la dirección http://covid-19.cognitive.city [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2756530-1&h=399514110&u=...].

Acerca de Exaptive, Inc.: Fundada con la creencia de que se puede facilitar una innovación radical, Exaptive Inc. usa la tecnología para unir a colaboradores con una mezcla complementaria de perspectivas únicas y compartidas, y conectarlos al conocimiento disponible que puede dar lugar a los momentos interdisciplinarios "eureka", conocidos como exaptaciones. Mediante su plataforma de software, la Ciudad Cognitiva, la gente, los datos y las herramientas de análisis se aúnan en un entorno virtual en línea optimizado para resolver complejos retos con gran cantidad de datos. Fundada en 2011, en Boston, Exaptive tiene ahora su sede en Oklahoma City y está dirigida por David King.

Acerca de la Fundación Bill y Melinda GatesInspirada en la creencia de que todas las vidas revisten el mismo valor, la Fundación Bill y Melinda Gates trabaja para ayudar a todas las personas a llevar una vida saludable y provechosa. En los países en vías de desarrollo, la fundación se centra en mejorar la salud de las personas y en otorgarles la oportunidad de salir del círculo del hambre y la pobreza extrema. En Estados Unidos, procura garantizar que todas las personas, sobre todo aquellas con menos recursos, dispongan de acceso a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito en el ámbito académico y en la vida. Radicada en Seattle, Washington, la fundación está encabezada por su consejero delegado Mark Suzman y por William H. Gates Sr., el copresidente, bajo la dirección de Bill y Melinda Gates y de Warren Buffett.

