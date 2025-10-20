Excelencia académica en osteopatía, masaje y acupuntura en el Instituto Aragonés de Osteopatía - INSTITUTO ARAGONÉS DE OSTEOPATÍA

Madrid, 20 de octubre de 2025. La osteopatía se ha consolidado como una disciplina clave dentro de las terapias manuales, gracias a su enfoque integral sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Mediante técnicas no invasivas, busca restablecer el equilibrio estructural y funcional del organismo, actuando sobre músculos, articulaciones, vísceras y el sistema nervioso.

En este marco, el Instituto Aragonés de Osteopatía, dirigido por el Dr. Javier Imaz, ofrece desde Zaragoza una formación profesional especializada en osteopatía, combinando bases científicas, práctica clínica y metodología progresiva. Su propuesta académica incluye además enseñanza en quiromasaje, acupuntura, masaje y terapia manual, con un enfoque riguroso y actualizado que responde a las necesidades del entorno sanitario y parasanitario actual.

Una oferta formativa estructurada por niveles

El Instituto Aragonés de Osteopatía (IAO) desarrolla desde el año 2000 una propuesta académica basada en la enseñanza progresiva y especializada de las terapias manuales. El curso de Osteopatía Integral, con una duración de 4.800 horas, se estructura en cinco niveles que abarcan desde la osteopatía estructural hasta la pediátrica, visceral y craneal. Cada etapa está diseñada para profundizar en la comprensión de las disfunciones corporales mediante técnicas de evaluación manual y abordajes específicos para cada región del cuerpo.

A lo largo del itinerario formativo, el alumnado adquiere habilidades prácticas mediante seminarios presenciales, prácticas clínicas y materiales de apoyo —impresos y digitales—. Además, el plan de estudios contempla el desarrollo del método BI*OS, basado en la integración de la kinesiología aplicada a la osteopatía, ofreciendo así una visión holística del tratamiento.

Esta formación permite acceder a una titulación privada y, en función del perfil profesional del estudiante, optar a la exención del IVA según normativa europea vigente.

Formación en quiromasaje, acupuntura y otras disciplinas complementarias

Paralelamente al itinerario principal, el Instituto ofrece programas especializados en quiromasaje, tanto terapéutico como deportivo, con una carga lectiva de 485 horas. Este curso integra todos los niveles del quiromasaje en una formación unificada que proporciona una base sólida para quienes se inician en el ámbito de la terapia manual.

A ello se suman contenidos específicos sobre anatomía, palpación, estiramientos y aplicación práctica, con énfasis en las distintas patologías musculoesqueléticas y su abordaje manual. Además, se imparten formaciones complementarias en acupuntura zonal y profesional, reflejoterapia, shiatsu y otras técnicas orientales.

En el caso de la acupuntura, la propuesta formativa combina fundamentos teóricos de la medicina tradicional china con aplicaciones clínicas adaptadas al contexto occidental, lo que permite una integración eficaz en consultas sanitarias y parasanitarias.

Estos contenidos están disponibles en modalidades presencial, semipresencial y online, garantizando accesibilidad sin comprometer la calidad. Los materiales didácticos, elaborados por el equipo docente, acompañan al estudiante durante todo el proceso, favoreciendo un aprendizaje profundo y riguroso.

Con esta oferta, el Instituto Aragonés de Osteopatía refuerza su compromiso con una enseñanza de excelencia, orientada a formar profesionales capaces de intervenir eficazmente en el ámbito de la salud y el bienestar.

Contacto Emisor: Instituto Aragonés de Osteopatía

Número de contacto: 976383582