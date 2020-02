COMUNICADO: Excursiones en Minibus, experiencias que amplían el viaje a Málaga

Publicado 03/02/2020 10:54:20 CET

Málaga es el destino más destacado desde hace unos años en Andalucía. Elegir esta ciudad para vacacionar o hacer una escapada es un gran acierto. Cuenta con un clima inigualable a orillas del Mediterráneo, mucha vida, museos, buena cocina y servicio al visitante, se encuentra en un lugar estratégico para poder ampliar el destino, teniendo como máximo dos horas de distancia, muchos lugares por conocer y hacer de un día de vacaciones, una experiencia realmente diferente

Leisurely Group es creador de una gran variedad de actividades en Málaga, excursiones y experiencias con guía local para grupos reducidos. Es la mejor manera de ampliar el viaje y descubrir Andalucía.

¿Excursiones en Minibus, cual es la diferencia? ¿De qué se trata?

Las excursiones y actividades en minibus devuelven la calidad en servicio que se ha perdido en las excursiones tradicionales con más de 50 pasajeros.

Realizar una visita en grupo reducido de hasta dieciséis pasajeros, desde Málaga a Nerja, por ejemplo, con guía local permite hacer de la visita una experiencia de calidad superior, con posibilidades de ser más cercano y personal con el pequeño grupo y extiende los tiempos de visita siendo el guiaje una conversación y no un monólogo. Incluso, adaptarse a las preferencias del grupo y hacer visitas a monumentos o atracciones.

Además, el tipo de vehículo permite acercarse a muchos puntos y lugares donde los tradicionales autocares no podrían ingresar. Por ejemplo, una bodega en la Axarquía no es posible llegar si no fuera en minibus, o un molino de aceite escondido en las alturas de la comarca.

Las excursiones en minibus son la clave

Cada día la posibilidad de elegir actividades o experiencias desde Málaga que llevan a conocer Andalucía, sus pueblos con encanto como Frigiliana, bodegas en Ronda, almazaras de aceite de oliva de la más alta calidad, como también excursiones a las ciudades monumentales como Sevilla, Córdoba, Granada.

Una excursión se convierte en una experiencia cuando es un grupo reducido, por las posibilidades de personalización que permite y la visita a monumentos o atracciones como la Cueva de Nerja.

Con Leisurely Group las opciones de conocer otros destinos son muchas, ya que han diseñado sus propios itinerarios para dar servicio al viajero.

También cuentan con su propia propuesta para visitar Málaga en un día. Hoy en día la mayoría de los tours en la ciudad son a pie, visitando el centro peatonal en modalidad de free walking tours o tours privados.

Leisurely presenta una alternativa con un tour completo en la ciudad. Málaga es mucho más que el centro histórico. Combinan el tour a pie por el centro histórico, entrada a principales monumentos y sitios históricos y luego en minibus realizar un recorrido panorámico de la ciudad y descubrir mucho más de la ciudad, con tiempo de almuerzo en los barrios de pescadores de El Palo y Pedregalejo, donde están los chiringuitos y barbacoas de pescado y espetos en la playa.

¿Por qué las excursiones en grupos reducidos son tan populares en Málaga?

Esta modalidad de visitas permite combinar destinos al estar organizado previamente. Por ejemplo, combinar Frigiliana, Nerja con la visita a una Bodega. Visitar Puerto Banús, Marbella y Mijas en un mismo día. O descubrir grandes ciudades con otra mirada cuando se visitan ciudades monumentales combinadas con la visita a algún lugar muy especial como es Medina Azahara en Córdoba o Itálica en Sevilla.

Saliendo de Málaga centro, en minibus, con chofer y guía donde todo está organizado, para aprovechar el tiempo tan valioso de las vacaciones.

Un punto que el día de la excursión se vuelve importante: es la recogida de pasajeros. Podría sonar poco conveniente, pero destinar una hora de la excursión en ir hotel por hotel recolectando personas, quita tiempo de visita. Definitivamente es mejor hacer el encuentro en un mismo punto para todos, subir al minibus directamente y que comience la excursión.

Todos realizan excursiones en vacaciones. Parte de las vacaciones consiste en encontrar servicios ya organizados y no tener que ocuparse. Hacerlo de manera particular puede quitar tiempo en informarse y organizar la salida, o bien en transporte público con la combinación de horarios no siempre permitirá conocer tantos lugares.

Este tipo de servicios brinda la mejor manera de optimizar el tiempo, aprovecharlo sacando partido con un servicio ya organizado. Incluso, puede ser de inspiración con propuestas a destinos o actividades desconocidos o fuera del plan, así se puede encontrar fácilmente qué visitar en Málaga.

Es por ello por lo que son tan populares las excursiones en grupos reducidos, porque son la manera óptima y de mayor calidad para realizar actividades en Málaga, ampliar el destino elegido y disfrutar de las vacaciones.

