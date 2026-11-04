(Información remitida por la empresa firmante)

- exida presenta exSILentia CRA para optimizar el cumplimiento normativo y minimizar los riesgos empresariales en el marco de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE

El primer organismo de certificación de ciberseguridad acreditado por IACS del mundo lanza una herramienta de ingeniería estructurada y basada en plantillas, diseñada con el objetivo de optimizar las evaluaciones de riesgos de productos y la documentación técnica antes de la fecha límite de diciembre de 2027 para la Ley de Resiliencia Cibernética

SELLERSVILLE, Pa., 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- exida, empresa pionera a nivel mundial en ciberseguridad para los sistemas de automatización y control industrial (IACS) y el primer organismo de certificación IACS acreditado del mundo, ha dado a conocer hoy el lanzamiento de exSILentia CRA. Esta nueva herramienta de software está integrada de forma directa en la plataforma exSILentia, líder en el sector, y está diseñada para optimizar la evaluación, reducir el tiempo de cumplimiento y ayudar a minimizar el riesgo regulatorio mediante un flujo de trabajo optimizado de evaluación de amenazas y riesgos para los fabricantes que buscan cumplir con la Ley de Resiliencia Cibernética de la Unión Europea (CRA).

Con la fecha límite de aplicación fijada para diciembre de 2027, los fabricantes de dispositivos conectados deben darse prisa de cara a evaluar decenas o miles de productos, tanto nuevos como existentes. El incumplimiento de la normativa antes de lanzar productos al mercado de la UE conlleva un riesgo real de graves consecuencias para el negocio, como la restricción del acceso al mercado, sanciones normativas y daños a la reputación.

Gestión de la carga de trabajo de la CRA

Según la CRA, los fabricantes deben ejecutar un flujo de trabajo riguroso a nivel de producto con el objetivo de demostrar la conformidad. Un elemento central de este proceso es el Análisis de Amenazas y Evaluación de Riesgos (TARA) de Ciberseguridad del Producto.

La evaluación de riesgos de ciberseguridad determina qué requisitos del estándar armonizado seleccionado o del Anexo I (requisitos cibernéticos esenciales) son aplicables para un producto específico, cómo se implementan dichos requisitos y por qué las medidas de mitigación elegidas han abordado suficientemente los riesgos identificados en función del uso previsto y el entorno operativo. Todos los productos incluidos en el alcance tienen que someterse a esta evaluación de riesgos, independientemente de su categoría. Lo que es un proceso arduo para un solo producto, se convierte en un esfuerzo manual considerable para empresas que disponen de grandes carteras de productos, a menos que se cuente con las herramientas y los flujos de trabajo adecuados.

Transformando el análisis de riesgos complejo en un flujo de trabajo optimizado

exSILentia CRA transforma el análisis de riesgos en un flujo de trabajo de ingeniería estructurado. Contando con una matriz de riesgos estándar del sector y medidas de mitigación (requisitos) predefinidas de estándares armonizados, la herramienta garantiza que los equipos de desarrollo de productos nunca tengan que empezar desde cero.

Gracias a la integración de la amplia experiencia de los evaluadores de certificación en ciberseguridad de exida, quienes realizan evaluaciones según la norma ISA/IEC 62443, exSILentia CRA permite a los desarrolladores de productos centrarse en el desarrollo de funcionalidades en lugar de hacer frente a la compleja legislación en materia de ciberseguridad.

Queremos que los desarrolladores de productos se centren en crear productos excelentes, sin preocuparse por convertirse en expertos legales en ciberseguridad, afirmó Iwan van Beurden, director de tecnología (CTO) de exida. exSILentia CRA integra todo tipo de conocimientos especializados sobre riesgos cibernéticos, certificación y desarrollo de productos, por lo que lo utilizamos internamente para realizar evaluaciones de riesgos para fabricantes.

Disponibilidad

exSILentia CRA está disponible de inmediato en la suite de software exSILentia. Para obtener más información sobre cómo exSILentia CRA puede simplificar el cumplimiento de la normativa CRA, visite: www.exida.com/cra-tool.

Acerca de exida

exida es pionera mundial en ciberseguridad para los sistemas de automatización y control industrial (IACS). Como primer organismo de certificación de ciberseguridad acreditado del mundo (2011) y coautores de libros de texto fundamentales, nuestros expertos contribuyen a la elaboración de estándares globales como ISA/IEC 62443. Actualmente, llevamos a cabo la tramitación de la acreditación como organismo notificado de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA). exida ayuda a las organizaciones a lograr una seguridad pragmática por medio de la consultoría, modelado de amenazas, pruebas de penetración, desarrollo de CSMS, cursos de la Academia exida y las herramientas de software exSILentia Cyber y CRA. Proporcionamos una certificación ISA/IEC 62443 integral que abarca procesos, componentes, sistemas y personal para construir una resiliencia operativa integral para infraestructuras críticas.

exSILentia CRA está diseñado para ayudar a los fabricantes con la evaluación y la documentación relacionadas con la CRA. El uso del software no garantiza el cumplimiento de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE, no constituye ni da lugar a una certificación o evaluación de la conformidad, ni influye en el resultado de ningún proceso de certificación o evaluación de la conformidad independiente.

Contacto:

E-mail: marketing@exida.com

Página web: www.exida.com

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