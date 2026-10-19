Éxito en la 3.ª edición de Talent4Cyber del MCCE con 440 participantes de 38 universidades españolas - Talent4Cyber del MCCE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026.- Los ganadores, UCMRunners, estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid participarán en Locked Shields 2027, el mayor reto de ciberdefensa del mundo, acreditado por la OTAN

38 universidades distintas procedentes de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Catilla y León, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, La Rioja, Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra han participado en el Attack & Defense Hackathon, Talent4Cyber 2026

El evento, inaugurado por el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), el vicealmirante Javier Roca Rivero, se ha retransmitido en directo de la mano de los expertos en ciberseguridad Antonio Fernandes, Elisa Alises y Rafa López

La tercera edición del Attack & Defense Hackathon universitario Talent4Cyber celebrada los días 14 y 15 de octubre ha cerrado con éxito de convocatoria con un total de 440 participantes repartidos en 110 equipos y procedentes de 38 universidades distintas de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, La Rioja, Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra. Es decir de casi toda le geografía española.

Esta iniciativa, organizada por el Ministerio de Defensa a través del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) en colaboración con la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Cartagena y Trustlab, ha reunido de manera virtual a estudiantes de toda España durante dos intensas jornadas en un escenario que simula situaciones de una guerra digital real.

Así pues, los participantes se han enfrentado a 23 desafíos técnicos inspirados en escenarios reales de ciberdefensa que, no solo han puesto a prueba los conocimientos técnicos, sino también la capacidad de reacción bajo presión y trabajo en equipo de los estudiantes.

Ambas jornadas han sido retransmitidas en vivo de la mano de los expertos en ciberseguridad Antonio Fernandes, Elisa Alises y Rafa López. Por su parte, el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), el vicealmirante Javier Roca, ha inaugurado la edición de 2026. En su intervención, ha destacado la necesidad de fomentar la cooperación entre las universidades y el sector de la ciberseguridad y ha animado a los asistentes a sacar el máximo partido a las dos jornadas con el aprendizaje y la puesta a prueba de sus habilidades en el entorno digital.

Durante las dos jornadas, la retransmisión en directo ha acercado al público entrevistas exclusivas con figuras destacadas del sector como José Antonio Gómez Hernández, responsable de Seguridad de la Información de la Universidad de Granada; Paco Sampalo Lainz, coordinador del GT de Seguridad y Auditoría TI / (UPCT); Gabriel Maciá Fernández, vicerrector de Transformación Digita de la Universidad de Granada; Dolores Cano, catedrática de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT); la teniente coronel Loreto Carrasco, directora de Escuela Militar de Ciberoperaciones del Mando Conjunto del Ciberespacio (EMCO); Enrique Pérez de Tena, asesor de Relaciones Institucionales de MCCE; Juan José Nombela, director del Grado de Ciberseguridad de la Universidad Nebrija; el general de división Federico Juste, segundo comandante del MCCE; Borja Monsalve Piqueras, coordinador del Grado de Ciberseguridad de la Universidad Europea; Pedro García Teodoro, director de la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada; Sandra Bardón, directora del Servicio de Ciberejercicios en la UNICC y Nacho García Egea, Global CISO del Grupo Gigas.

Dos días de Attack & Defense Hackathon universitario

Durante la primera sesión los equipos se han enfrentado a pruebas relacionadas con criptografía, análisis forense, redes o ingeniería inversa. Un total de 25 equipos lograron clasificarse para disputar la gran final con retos y desafíos de dominio marítimo durante el segundo día. Pero se permitió a todos los que quisieran, continuar en la competición, y si superan el nivel marcado, compiten con los veinte que pasaron a la segunda fase.

Finalmente, los ganadores han sido el equipo UCMRunners formado por cuatro estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Todos ellos serán galardonados durante las VIII Jornadas de Ciberdefensa MCCE, celebradas en Madrid del 24 al 27 de noviembre y donde se realizará una ceremonia de entrega de premios.

Además, los vencedores, el equipo UCMRunners, serán integrantes del equipo internacional del MCCE en Locked Shields 2027, el ejercicio de ciberdefensa en tiempo real más grande y complejo del mundo, organizado por el Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) de la OTAN; que reúne a más de cuarenta naciones. En Locked Shields compiten equipos de distintos países con la misión de proteger infraestructuras y redes críticas frente a ataques cibernéticos simulados.

Una iniciatuva que impulsa el talento universitario

Talent4Cyber no es solo resolver retos de ciberseguridad, sino una oportunidad para que los participantes estudiantes se acerquen al mundo profesional de la ciberseguridad y defensa. Este hackathon se desarrolla en un entorno colaborativo donde cuentan con la oportunidad de conocer a expertos de primer nivel del sector, docentes y representantes institucionales. Esta nueva edición consolida una vez más el hackathon como una cita anual de referencia en el ámbito universitario.

Así pues, la participación de las universidades desempeña un papel clave en la promoción de la cultura de defensa y contribuye a la protección de las libertades y al bienestar de la sociedad. En este contexto, iniciativas como Talent4Cyber apuestan por acercar la ciberseguridad al ámbito universitario, despertar el interés de los jóvenes, fomentar nuevas vocaciones y concienciar sobre la necesidad de proteger el entorno digital en una sociedad cada vez más interconectada.



Emisor: Talent4Cyber del MCCE

Contacto: Talent4Cyber del MCCE

Email de contacto: comunicaciones@talent4cyber.es