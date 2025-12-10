PIE DE FOTO: Éxito de participación en la Jornada de Pacientes con Mieloma Múltiple en Málaga - COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE (CEM

Málaga, 10 de diciembre de 2025.-

La Jornada de Pacientes con Mieloma Múltiple celebrada el pasado 3 de diciembre en Málaga reunió a un elevado número de asistentes, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes del año para la comunidad de pacientes, familiares y profesionales sanitarios. La alta participación reflejó el creciente interés por comprender mejor la enfermedad, sus tratamientos y las opciones terapéuticas emergentes.

Un programa centrado en las necesidades reales del paciente

El evento se estructuró en tres mesas temáticas que abordaron los momentos clave del recorrido clínico de cualquier persona con mieloma múltiple: el diagnóstico, los tratamientos iniciales, la recaída y el manejo de los efectos adversos.

Diagnóstico y tratamiento de primera línea

En esta primera mesa se exploraron cuestiones fundamentales como:

Cuándo sospechar un mieloma múltiple

Qué pruebas son esenciales para establecer el diagnóstico

Cómo realizar el estadiaje

Y qué factores determinan un mieloma de alto riesgo

Asimismo, los especialistas explicaron las diferencias en la estrategia terapéutica entre pacientes candidatos a trasplante —donde se debatió el papel del TPH, la secuencia terapéutica, la consolidación y el mantenimiento— y pacientes no candidatos, donde se reflexionó sobre tripletes vs. cuatripletes, la fragilidad y la personalización del tratamiento.

Tratamiento de la recaída

La segunda mesa analizó los escenarios de recaída y refractariedad, una de las etapas que más inquietud genera entre los pacientes. Se abordó:

Cómo detectar una recaída

Cuándo iniciar un nuevo tratamiento

Qué factores influyen en la elección terapéutica

Y cuáles son los esquemas más utilizados en primera y siguientes recaídas

Uno de los puntos más destacados fue la explicación clara y accesible sobre terapia CAR-T y los anticuerpos biespecíficos, tecnologías que están transformando el manejo del mieloma y que despertaron un enorme interés entre los asistentes.

Complicaciones y efectos adversos

La última mesa se centró en aspectos esenciales para la calidad de vida:

Neuropatía periférica

Diarrea asociada a tratamientos

Infecciones en la era de los esquemas cuádruples y anti-CD38

Síndrome de liberación de citoquinas (CRS) e ICANS en inmunoterapia

Y el papel de la nutrición y el ejercicio en la fragilidad del paciente

Los especialistas compartieron estrategias prácticas para un manejo más seguro y eficaz de estos efectos secundarios, reforzando la importancia de la prevención y la comunicación entre paciente y equipo sanitario.

Un espacio de confianza y aprendizaje

Durante el encuentro se destacó un mensaje clave para la comunidad:

“La información veraz, comprensible y actualizada genera bienestar, fortalece la confianza del paciente y mejora de forma directa su capacidad para manejar la enfermedad.”, explicó Teresa Regueiro.

Este enfoque, centrado en empoderar al paciente a través del conocimiento, fue uno de los pilares de la jornada y un valor ampliamente compartido por ponentes y asistentes.

Cierre de un año de avances y colaboración

La jornada de Málaga no solo ofreció contenidos científicos de alto nivel, sino que fortaleció el espíritu colaborativo entre pacientes, asociaciones y profesionales. Como recordaba una de las frases proyectadas durante el evento: “El trabajo en equipo hace que las personas comunes logren resultados extraordinarios.”

Con esta cita, y con el apoyo de organizaciones como CEMMP, el encuentro cerró un año marcado por la innovación terapéutica y por el compromiso creciente con el acompañamiento integral a los pacientes con mieloma múltiple.

Más información en:

www.comunidadmielomamultiple.com/

www.facebook.com/comunidadmielomamultiple?locale=es_ES

