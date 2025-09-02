Éxito rotundo en el desfile de moda NM en 7 Pines Ibiza

(Información remitida por la empresa firmante)

Ibiza, 1 de septiembre de 2025 – Un año más, el desfile de moda organizado por NM en el exclusivo 7 Pines Ibiza se convirtió en todo un acontecimiento, con un lleno absoluto y una puesta en escena espectacular que volvió a situar la isla en el epicentro de la moda internacional.

La velada fue inaugurada por Nuria Moreno, quien, fiel a su estilo cercano, agradeció al público asistente y al equipo de 7 Pines por hacer posible este encuentro. A continuación, Maite Morro tomó las riendas de la presentación para dar paso a la actuación de Irene Ponce, joven promesa del panorama musical y finalista del programa Idol Kids de Antena 3.

La pasarela se abrió con la propuesta de la diseñadora alemana Pia Bolte, quien viajó expresamente a Ibiza para participar en este gran evento. Pia Bolte comenzó su viaje en la moda en 2010 con Herzi Dirndl, una marca dedicada a los vestidos tradicionales bávaros. Tras varios años de éxito, reinventó su camino creativo diseñando chaquetas de alta costura únicas y hechas a mano, con una atrevida esencia rockstar, así nació PIA BOLTE Couture.

Después de aclamados desfiles de moda, Pia llevó su marca al ámbito internacional en 2017, presentando en Nueva York, Los Ángeles, Miami, París y Londres, y pronto captando la atención de celebridades en todo el mundo. Su presencia en 7 Pines Ibiza fue, sin duda, uno de los momentos más esperados de la velada.

La firma Ñanduty, de Dany Bogado, puso en valor la artesanía paraguaya con sombreros, bolsos y complementos llenos de color. La diseñadora Lisy Corría debutó con su marca Laly Arades, un homenaje a su abuela y a la tradición del crochet, con piezas elaboradas 100% en hilo de algodón, donde cada detalle refleja dedicación y pasión.

Por su parte, Equilibre, de Bárbara, se inspiró en la naturaleza de Formentera para una colección eco-sostenible que respeta el entorno sin renunciar a la elegancia. La firma Mogardo, presentó una colección otoñal marcada por los tonos oscuros, con negros y marrones iluminados por toques dorados que capturaron la esencia de la noche con sobriedad y sofisticación.

Desde Palma, La Magnona celebró sus 25 años de evolución con diseños que reivindican la identidad de la mujer libre, fuerte y única. Rituality Ibiza emocionó con una propuesta atemporal que celebra la feminidad en su máxima expresión, sofisticada, auténtica y libre, con materiales de la más alta calidad y cortes que realzan la belleza natural. La firma cerró con un imponente traje de novia, que desató los aplausos del público y puso el acento final en la elegancia y la atemporalidad de la marca.

Vintage Ibiza, de los diseñadores Alberto y José, volvió a destacar su maestría en la moda Adlib con piezas artesanales y diseños exclusivos que combinan elegancia, comodidad y estilo propio

El maquillaje y la peluquería estuvieron a cargo de la reconocida profesional Mary Dego, quien aportó su sello distintivo de estilo y sofisticación al evento.

El desfile no solo brilló por la creatividad sobre la pasarela, sino también por el selecto público que asistió. Entre los invitados destacaron personalidades del mundo de la moda y la comunicación. Además, numerosos empresarios y figuras relevantes de la isla se dieron cita en 7 Pines para vivir de primera mano esta celebración de la moda.

La noche culminó con las 18 modelos desfilando juntas los looks de todas las marcas, acompañadas por Nuria Moreno, que invitó a los diseñadores a posar en la foto final como celebración de la moda, la artesanía y la creatividad que hicieron de esta edición un éxito inolvidable.

En un escenario incomparable frente es Vedra, la magia de la moda se fusionó con la esencia de Ibiza, excelencia, creatividad y libertad. Un evento que reafirma a la isla como destino imprescindible no solamente para soñar, sino también para marcar tendencia en el mapa nacional e internacional de la moda.

La velada se completó en Cone Club, uno de los lugares más populares de Ibiza para disfrutar de la puesta de sol, donde cada tarde se celebra el icónico ritual frente a Es Vedrà. Para esta ocasión, el Executive Chef Óscar Salazar diseñó una propuesta gastronómica especial que fusionó creatividad mediterránea y producto local, maridada con cócteles de autor que elevaron aún más la experiencia sensorial de la noche.

