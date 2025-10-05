(Información remitida por la empresa firmante)

- La sorpresa no termina: el exitoso METZ 32MQF7000Z QLED+ Google TV volverá a la carga con una oferta por tiempo limitado

MADRID, 5 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El nuevo televisor METZ 32MQF7000Z se ha convertido rápidamente en una sensación en el mercado español, ofreciendo a los consumidores la excepcional oportunidad de disfrutar de la brillantez QLED a un precio más accesible. Desde su lanzamiento a principios de julio, el modelo ha generado una fuerte demanda, agotándose en tan solo dos semanas y manteniendo un impresionante impulso de ventas desde entonces. Con una promoción especial programada para el 7 y 8 de octubre, METZ ofrece a aún más consumidores la oportunidad de adquirir uno de los televisores más codiciados de esta temporada.

Más allá de los televisores 2K convencionales, el 32MQF7000Z integra tecnología QLED de última generación, con una excelente calidad de imagen y estándares superiores a los de los televisores de gama básica, a la vez que mantiene un precio muy accesible. Su estable pantalla de puntos cuánticos ofrece colores vibrantes y realistas hasta diez años. El panel, además, es respetuoso con el medio ambiente y libre de metales pesados tóxicos, lo que refleja el compromiso de METZ con la innovación sostenible. Con un rendimiento de color más rico, un contraste mejorado y una gama de colores más amplia, el 32MQF7000Z establece un nuevo punto de referencia para el entretenimiento en el hogar orientado al valor.

Diseñado para el estilo de vida moderno, este televisor incorpora la última versión de Google TV, que ofrece más de 11.000 aplicaciones, más de 700.000 recursos de entretenimiento y una integración perfecta con más de mil millones de dispositivos conectados. La tecnología HDR10 mejora el contraste y el brillo para una experiencia de visualización cinematográfica, mientras que las funciones de baja luz azul y sin parpadeo reducen la fatiga visual durante el uso prolongado. El Wi-Fi de doble banda garantiza una conectividad rápida, mientras que Dolby Audio, en combinación con Wonder Audio, ofrece un sonido envolvente con múltiples modos de escucha.

El 32MQF7000Z se ha convertido rápidamente en un éxito de ventas en Amazon España, lo que demuestra la confianza de los consumidores tanto en el producto como en la marca METZ. Su combinación de rendimiento superior, valor excepcional y un completo servicio posventa lo ha convertido en uno de los lanzamientos más destacados del año. La próxima promoción por tiempo limitado del 7 al 8 de octubre ofrece a los consumidores una oportunidad que no se pueden perder para experimentar este televisor superventas a un precio aún más atractivo, lo que les anima a actuar con rapidez y a asegurar su unidad.

Explore más en:https://amzn.to/46wRZeEhttps://amzn.to/4mKlgXU

Fundada en 1938, METZ es una distinguida empresa alemana de electrodomésticos, conocida por sus más de 87 años de excepcional ingeniería alemana. Comprometida con la innovación y la tecnología moderna, METZ ofrece actualmente dos submarcas: Metz Classic y METZ blue (la marca METZ mencionada anteriormente). Lanzada en 2018, METZ blue se creó para satisfacer las diversas necesidades de estilo de vida de las generaciones más jóvenes y, desde entonces, se ha convertido en una marca de televisores de confianza en 24 países europeos.

