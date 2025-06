El exlíder de ventas de Atlassian, Chris Moojen, se une a Lansweeper como director de ingresos

(Información remitida por la empresa firmante)

Ejecutivo experimentado de GTM acelerará el crecimiento de los ingresos y el valor para los clientes de todo el mundo

MERELBEKE, Bélgica, 10 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Lansweeper, la plataforma líder en inteligencia de activos tecnológicos, anunció hoy que Chris Moojen, ejecutivo sénior de Atlassian, se unirá a la compañía como director de ingresos el 1 de julio de 2025. Chris aporta más de 20 años de experiencia en la creación y el escalada de equipos de salida al mercado (GTM) de alto rendimiento en Cisco, Google, Dropbox y, más recientemente, en Atlassian, donde dirigió la organización de Ventas Empresariales Globales. Su trayectoria abarca tanto el crecimiento impulsado por el producto (PLG) como el crecimiento impulsado por las ventas (SLG), logrando una aceleración sostenida de los ingresos para algunas de las marcas tecnológicas más reconocidas del mundo.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Chris a Lansweeper", destacó Dave Goossens, consejero delegado de Lansweeper. "Su amplia experiencia en ventas y marketing, junto con su incansable empuje y pasión, será fundamental para impulsar aún más nuestro crecimiento. Chris desempeñará un papel fundamental para ayudar a nuestros clientes a aprovechar al máximo el potencial de los datos de Lansweeper para impulsar sus iniciativas de IA. Su liderazgo también será clave para forjar sólidas alianzas tecnológicas que definirán el futuro de nuestra plataforma".

"Lo que me atrajo de Lansweeper fue su posición única en el mundo de la gestión de activos de TI, OT e IoT", afirmó Chris Moojen. "En mi opinión, ninguna otra empresa puede ofrecer el mismo nivel de conocimiento y capacidad de gestión de todos los activos de una empresa. Esto permite a los clientes de Lansweeper no solo contar con la mejor solución de gestión de activos, sino también aprovechar los datos del sistema para añadir valor a su negocio. Poder ayudar tanto a Lansweeper como a su ecosistema de clientes y socios a maximizar el potencial de la Inteligencia de Activos Tecnológicos me entusiasma mucho y me motivó a unirme a la empresa".

Como CRO, Moojen liderará la organización global de salida al mercado de Lansweeper, lo que permitirá a los clientes obtener una visibilidad completa de los activos en sus propiedades de TI, OT e IoT y, al mismo tiempo, desbloquear los datos necesarios para impulsar iniciativas de IA de próxima generación.

Acerca de Lansweeper

Lansweeper es líder en inteligencia de activos tecnológicos, ofreciendo una única fuente de información veraz para una visibilidad completa de los activos de TI, OT e IoT, incluyendo software, en todo el parque tecnológico. Desde 2004, Lansweeper ha ayudado a las organizaciones a mantenerse competitivas con datos precisos y prácticos que refuerzan la seguridad, impulsan decisiones estratégicas y aumentan la eficiencia operativa.

Su potente plataforma elimina los silos de datos y fomenta la colaboración fluida entre los equipos de TI, seguridad y finanzas. Lansweeper ayuda a los equipos de TI a optimizar el rendimiento y la resiliencia, permite a los MSP ofrecer mayor valor y acelerar el crecimiento, y permite a los ISV diferenciar sus soluciones.

Con la confianza de más de 20.000 clientes, incluidos CMA CGM, Rentokil, Fiskars, Nestlé y Nvidia, Lansweeper presta servicios a empresas, gobiernos, instituciones financieras, ONG y universidades de todo el mundo.

