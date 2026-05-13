El éxodo silencioso; por qué muchos profesionales opositan en 2026 - SKR Preparadores

(Información remitida por la empresa firmante)

El panorama laboral en todos los sectores está experimentando una transformación que poco tiene que ver con los balances de resultados trimestrales. En los últimos meses, un goteo constante de profesionales con trayectorias consolidadas ha comenzado a mirar hacia la Administración General del Estado no como una alternativa de última instancia, sino como un destino prioritario y estratégico. Este 'éxodo silencioso' nace de un agotamiento estructural en el sector privado, donde la presión por objetivos y la disponibilidad total han dejado de compensar a una generación que hoy valora el tiempo y el bienestar por encima del estatus corporativo. La estabilidad ya no se entiende únicamente como la garantía de una nómina a final de mes, sino como la seguridad de poder proyectar una vida personal plena sin las interferencias de una cultura laboral cada vez más invasiva.

El impacto de la inteligencia artificial como catalizador del cambio estructural

Esta migración de talento hacia las oposiciones encuentra uno de sus motivos de mayor peso en la reconfiguración tecnológica que vive el país. La implementación masiva de la inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad que está redibujando los departamentos administrativos y de gestión en tiempo récord. En sectores tradicionalmente estables, la automatización de tareas complejas genera una sensación de incertidumbre profesional legítima que empuja a los perfiles más cualificados a buscar refugio en la función pública. Frente a un algoritmo capaz de optimizar y ejecutar procesos en segundos, la Administración ofrece un entorno donde el criterio humano, la ética pública y la vocación de servicio siguen siendo el eje vertebrador de toda actividad.

Óscar Cortés, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y autor del ensayo La Administración Agéntica propone un cambio de escala, una propuesta seria y sugerente. Defiende que la verdadera modernización pública no consiste en sustituir a las personas, sino en usar sistemas agénticos para que la Administración pueda ser más rápida, más proactiva, más personalizada y más centrada en el valor público, reservando el criterio humano para lo que de verdad exige juicio, ética, empatía y responsabilidad democrática.

Un despliegue masivo por cuerpos y sectores

La magnitud de esta OEP se traduce en oportunidades transversales para perfiles de diversa cualificación. El grueso de la convocatoria se concentra en los cuerpos que sostienen la arquitectura del Estado y el bienestar ciudadano, con un desglose que confirma la voluntad de consolidar servicios públicos robustos:

Administradores Civiles del Estado (A1): 60 plazas para el liderazgo estratégico.

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (A1): 330 plazas.

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (A2): 470 plazas.

Gestión de la Administración Civil del Estado (A2): 1.705 plazas, el motor ejecutivo del cambio.

Cuerpo General Administrativo (C1): 3.200 plazas para la gestión operativa.

Cuerpo Auxiliar de la Administración del Estado: 1.570 plazas.

Agente de Hacienda Pública: 1.300 plazas para el control presupuestario.

Sector Justicia: Un refuerzo clave con 1.515 plazas para Tramitación Procesal y 335 para Auxilio Judicial, las bases de los juzgados y tribunales.

Seguridad Social: un área crítica que recibe 1.440 plazas entre Administrativos y Técnicos Superiores, fundamental para gestionar las nuevas prestaciones y la jubilación de la generación baby boom.

Este despliegue se ve potenciado por el atractivo de la reciente consolidación de la jornada de 35 horas semanales, un "imán" para aquellos profesionales que han decidido que el tiempo y el bienestar no son negociables frente a la cultura invasiva de ciertos entornos corporativos.

Un relevo generacional histórico para perfiles de alta cualificación técnica

España se enfrenta a la mayor tasa de jubilaciones de su historia reciente. El vacío de talento es real, y la OEP 2026 es el puente para llenarlo con perfiles de alta cualificación técnica. Desde la Academia de Oposiciones SKR, centro de referencia en la preparación de cuerpos superiores, constatan que el perfil del opositor ha madurado drásticamente.

"Ya no recibimos solo al recién graduado; cada vez es más numeroso el perfil del profesional de entre 35 y 40 años que llega de la empresa privada buscando un propósito real", señala su directora académica, Ana Córdoba. Esta transferencia de experiencia desde el sector privado hacia lo público, impulsada por las más de 1.400 plazas para los niveles A1 y A2 de esta convocatoria, eleva el nivel de las instituciones y beneficia al conjunto de la sociedad.

La preparación para estos retos exige, por tanto, una visión que vaya más allá del simple estudio del temario. Contar con el respaldo de quienes ya forman parte de ese engranaje, a través de una formación dirigida íntegramente por funcionarios de carrera que comprenden el lenguaje de la alta gestión, se vuelve el factor determinante para quienes deciden cambiar el rumbo de su trayectoria en busca de un futuro adaptado a sus nuevas prioridades.

Contacto

Emisor: SKR Preparadores

Contacto: SKR Preparadores

Número de contacto: +34601496252