Exorcismos, Demonios y Redes Sociales: “Los Ojos del Diablo” llega a cines el 6 de Noviembre

¿Existe Dios? Los Ojos del Diablo llega a los cines el 6 de noviembre - Moon Entertainment S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Paco Arasanz lleva a la gran pantalla un reto viral que busca demostrar la existencia de Dios invocando al demonio: una historia de terror queer sin militancias protagonizada por Tatiana Del Real.

Madrid, 4 de noviembre de 2026.- ScreenNow Films presenta Los Ojos del Diablo, el nuevo largometraje del director y guionista Paco Arasanz, que llegará a los cines españoles el próximo 6 de noviembre de la mano de Moon Entertainment. Rodada en el antiguo hospital psiquiátrico del Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos), la película combina posesiones, cultura viral y cámaras en primera persona para situar al espectador dentro de una invocación que acaba fuera de control.

La premisa nace de una pregunta: si pudiera demostrarse la existencia del demonio, ¿sería también una prueba de la existencia de Dios? A partir de esa idea, Arasanz construye una historia de terror queer sin militancias en la que la búsqueda de audiencia abre una puerta que sus protagonistas no saben cómo cerrar.

El cine verdaderamente independiente también existe

Sin subvenciones y sin sermones morales. Tanto Los Ojos del Diablo como Nos Veremos Esta Noche, Mi Amor, el anterior largometraje de Paco Arasanz también producido por ScreenNow Films, son candidatas a los Premios Forqué. Una apuesta clara por el terror y el found-footage desde una mirada libre, sin adoctrinamiento ni discursos impuestos.

Sinopsis

Una influencer lanza un reto viral: invocar al demonio en directo. Si aparece, demostraría su existencia… y, por tanto, la de Dios.

Lo que comienza como un desafío para ganar seguidores se convierte en una pesadilla cuando algo responde a la llamada. Las cámaras siguen grabando mientras la situación se descontrola y el equipo intenta enfrentarse a una entidad que parece haber estado esperando ese momento.

Una cámara maldita, que conecta la historia con el universo de Obayifo Project, permitirá ver aquello que debería permanecer oculto.

Un escenario real para una pesadilla

El antiguo psiquiátrico del Monasterio de San Salvador de Oña se convierte en una pieza fundamental de la película. Sus pasillos, habitaciones y espacios abandonados aportan una atmósfera que el equipo incorporó al propio relato.

Según cuentan el director y el reparto, varios de los golpes, ruidos y sonidos de puertas que se escuchan en la película se registraron durante las tomas y no fueron añadidos en postproducción.

A estas experiencias se sumó una coincidencia inesperada: el día anterior al inicio del rodaje, el equipo recibió como regalo, sin haberla solicitado, una gran figura de Bafomet. La estatua terminó incorporándose a la película como uno de sus elementos visuales centrales.

La invocación ante la cámara

La producción afirma que para la secuencia de invocación se realizó un ritual real ante las cámaras. Las escenas de exorcismo, por su parte, toman como referencia los procedimientos descritos por el sacerdote y exorcista José Antonio Fortea.

Estos elementos forman parte de la búsqueda de verosimilitud de Arasanz: acercar el terror a la experiencia de estar viendo un material registrado por sus protagonistas, donde cada cámara ofrece una mirada parcial y nadie dispone de toda la información.

Reparto

Tatiana Del Real, nominada al Premio Ariel por Gloria, encabeza el reparto como la influencer que desencadena la invocación. La acompañan Frank Rodríguez, Pao Soppe, Rosa Portela y Juan Sut.

La película cuenta también con apariciones especiales de Sergio María, Luis Felipe Tovar y Guillermo Quintanilla, de los creadores de contenido de terror @Bichocatorce, @Rissingterror y @cinepamina, y del periodista especializado en cine de terror Javier Donate.

Ficha técnica

Título

Los Ojos del Diablo

Dirección y guion

Paco Arasanz

Género

Terror / Found footage

Duración

83 minutos

País

España

Producción

ScreenNow Films S.L.

Distribución en España

Moon Entertainment S.L.

Estreno en cines españoles

6 de noviembre de 2026

Calificación

No recomendada para menores de 16 años

Lema

No mires o él te verá

Tráiler: www.youtube.com/watch?v=J0RiLh4NP48

Contacto

Emisor: Moon Entertainment S.L.

Contacto: Moon Entertainment S.L.

Email de contacto: Moonprogramacion@gmail.com